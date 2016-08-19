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    Ари: «Почти все игроки «Краснодара» считают, что мы готовы сражаться за чемпионство»

    Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что в нынешнем сезоне он хочет как можно чаще выходить в стартовом составе команды, а также завоевать титул чемпиона России.

    – Прошлый сезон для тебя получился не самым удачным. Можешь назвать его худшим в карьере?

    – Я бы не был таким категоричным. Да, я играл мало, гораздо меньше, чем хотел бы, но такие периоды порой случаются у каждого футболиста. Главное сделать выводы и постараться снова завоевать постоянное место в составе.

    – Тебе это, судя по всему, удалось. Во время предсезонной подготовки и в первых официальных матчах сезона все снова увидели прежнего Ари, а, может быть, даже Ари версии 2.0, более продвинутого. С чем связано такое преображение?

    – Я знал, что новый сезон можно будет начать с чистого листа. У меня была цель – вернуться в основу. И во время предсезонки я много работал для этого. Можно сказать, что новый сезон я начал с новой головой. И я думаю, что у меня все получится!

    – Недавно в одном из интервью ты заявил, что именно «Краснодар» считаешь претендентом номер 1 на победу в нынешнем чемпионате России. С чем связана твоя уверенность в том, что команда созрела для борьбы за титул?

    – Во-первых, так считаю не только я, так считают почти все ребята в команде. Это наша общая цель. А во-вторых, я чувствую, что за прошедшее время мы стали еще более сплоченными, как команда – и на поле, и за его пределами. Мы стали одним целым, а это значит, мы готовы сражаться за титул и выиграть его.

    Почему «Краснодар» может стать чемпионом России уже в нынешнем сезоне

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.08.2016 15:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 01:02

      Краснодар на сегодняшней день самая стабильная команда и может претендовать реально на чемпионство, кони и зинушка в закате, а в Ростове нет бабла

      0
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 19 августа 2016, 20:43

      Почти. Поэтому-хер

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 19 августа 2016, 19:13

      Играйте в свою игру, все получится

      1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 19 августа 2016, 18:23

      Быстрее всего после Ростова, больше кандидатов нет. Бомжи пытаются
      трепыхаться, но с них толку как всегда не будет. Финансирование слабое,
      бюджет всего лишь в 10 раз больше , чем в Ростове, а нужно в 20 раз.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3676

      lordmrv 19 августа 2016, 16:53

      Хоть и болею за другой клуб, но Краснодар мне очень симпатичен. Удачи вам!

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 19 августа 2016, 16:31

      Главное начать обыгрывать фаворитов нужно, и все будет, громить середняков научились.

      -2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 августа 2016, 16:23

      что думать трясти надо!!!!
      ждемс не слов а дела....

      -2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 августа 2016, 16:08

      Краснодару по силам взять в этом году чемпионат, да и думаю в ЛЧ могут по пылить и даже удивить . . .

      1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God > Аристократ Олжик 19 августа 2016, 16:18

      В ЛЧ?

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 19 августа 2016, 16:07

      Неее, давайте Спартак выиграет РПЛ, а вы ЛЕ :)

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 19 августа 2016, 15:51

      И правильно делаете, что считаете! Я тоже так считаю, а мне на комментарий о том,что я считаю "Краснодар" фаворитами этого сезона, аж 10 минусов поставили... )) Злодеи!

      Поставьте хоть на это комментарий побольше плюсов(лайков) ))

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