Мутко: «Федун любит «Спартак», но ему нужно создать в клубе свой дух»

Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил мнение, что владельцу «Спартака» Леониду Федуну нужно возродить в клубе спартаковский дух.

«То, что я точно знаю: Федун любит «Спартак» и переживает за него. Это точно. Он инвестирует в него огромные деньги. Но эти вложения должны капитализироваться, приносить моральный и спортивный результат.

Говорят: хлеба и зрелищ. И все равно, кто тебе это зрелище даст. Но «Спартак» – это немножко другое. Они хотят какой-то дух свой. А дух во всем: в поведении, в манере, в игре. Мне кажется, вокруг этого идет большая дискуссия. Они не чувствуют этого. Я с Леонидом Арнольдовичем часто на эту тему говорю. И говорю, что нужен какой-то дух. Был совет старейшин, нужно попробовать этот дух внутри создать. Федун же не занимается только освобожденной работой президента, у него много дел по бизнесу.

Он назначает людей. Может, что-то с людьми, которые управляют этим духом... Что-то болельщиков не устраивает, и, конечно же, абсолютно отмахиваться от этого нельзя. Периодически и в мировых клубах возникает недопонимание между болельщиками и клубами.

Вот «Реал» был чемпионом, но выигрывал со счетом 1:0 при Капелло. «Реал» был чемпионом, а народ это не устраивало, поднималась целая волна. Люди хотели увидеть «Реал», играющий в атакующий футбол», – сказал Мутко.