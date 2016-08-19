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  • Мутко: «Федун любит «Спартак», но ему нужно создать в клубе свой дух»

Мутко: «Федун любит «Спартак», но ему нужно создать в клубе свой дух»

19 августа 2016, 13:20
25

Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил мнение, что владельцу «Спартака» Леониду Федуну нужно возродить в клубе спартаковский дух.

«То, что я точно знаю: Федун любит «Спартак» и переживает за него. Это точно. Он инвестирует в него огромные деньги. Но эти вложения должны капитализироваться, приносить моральный и спортивный результат.

Говорят: хлеба и зрелищ. И все равно, кто тебе это зрелище даст. Но «Спартак» – это немножко другое. Они хотят какой-то дух свой. А дух во всем: в поведении, в манере, в игре. Мне кажется, вокруг этого идет большая дискуссия. Они не чувствуют этого. Я с Леонидом Арнольдовичем часто на эту тему говорю. И говорю, что нужен какой-то дух. Был совет старейшин, нужно попробовать этот дух внутри создать. Федун же не занимается только освобожденной работой президента, у него много дел по бизнесу.

Он назначает людей. Может, что-то с людьми, которые управляют этим духом... Что-то болельщиков не устраивает, и, конечно же, абсолютно отмахиваться от этого нельзя. Периодически и в мировых клубах возникает недопонимание между болельщиками и клубами.

Вот «Реал» был чемпионом, но выигрывал со счетом 1:0 при Капелло. «Реал» был чемпионом, а народ это не устраивало, поднималась целая волна. Люди хотели увидеть «Реал», играющий в атакующий футбол», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий Федун Леонид
Комментарии (25)
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Snek
1471602396
дух пердуна
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vladimir-7
1471603341
Чего это, вдруг, Мудко поёт за Федуна о Спартаковском духе? Федун и сам может рассказать о трудностях в команде. Мудко всё ищет место куда бы влезть, чтобы его увидели и услышали незаменимого лупоглазого.
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ганга
1471603398
федун спартак не любит, ему не нужен играющий спартак.... мне кажется что он болеет за другой клуб, а спартак, так, для бизнеса и чтобы попридержать удила, чтобы не рыпался на чемпионство... а его любимая себя чувствовала комфортно, может он болельщик зенита?.... а может он любит конюшню....? в любом случае я ему не доверяю.....он црушник какой то.....поверьте.....
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ганга
1471603499
не делайте мутко рекламу как можно меньше о нем суньте его в игнор.....
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firs04
1471604096
Петиция на имя президента «Лукойла» Вагита Алекперова с просьбой отстранить владельца «Спартака» Леонида Федуна от руководства клубом собрала 4102 подписи.
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С-Пб on-line
1471604165
Да там всё уже провоняло тух лятиной
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Krasnodar 123
1471604803
Гражданин МУДКО не суй свой нос туда, куда собака свой хвост не сует, ОСЛИНАЯ ТВОЯ ГОЛОВА!
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ivanthebest
1471606914
Блять, заткните его кто-нибудь, как заебал... Лучше бы работал, чем пиздел...
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Taps
1471607944
Дух то в "Спартаке" больно вонюч.
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Mariner
1471609485
Федуну судя по всему плевать на Спартак. Главное, для чего он купил этот вонючий хлев - гадить России. Ну сами посудите - выходят в еврокубки и сразу сливают. И это постоянно. В этот раз так было, но даже на этом не успокоился. Развалили перспективный клуб, забрали тренера, приманив баблом, а потом не взяли. В результате Ростов очень сильно ослаблен перед самым главным, где можно получить массу очков в табл. коэфф. УЕФА, перед выходом в группу. Один из лучших тренеров в России сидит без работы. Вот в этом и есть дух Спартака. Точнее вонь. Этот проект надо закрывать, а фанатов сдавать в лечебницу от вредоносных зависимостей, типа наркомании или алкоголизма. Они также сливают бабло, чтоб гадить себе, в случае со Спартаком сливают бабло, чтоб гадить и себе, но ещё и стране.
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