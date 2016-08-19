Обзор Блог-лиги. Лучшие посты первой половины сезона

Августовский сезон Блог-лиги в самом разгаре. Сейчас за призовые места борются три блога – «Чего хотят болельщики», «Бескрайний нападающий» и победитель прошлого сезона «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@».

На первом месте с отметкой почти в 19 500 просмотров идет блог «Чего хотят болельщики». Его автор соревнуется в прогнозах с лучшими участниками Конкурса прогнозов, а также постит фотографии красивых жен футболистов. А самым популярным материалом этого блога стал текст о том, как сейчас выглядят главные надежды российского футбола.

Вторым идет самый критикующий блог на «Бомбардире» - «Бескрайний нападающий», автор которого любит задавать риторические вопросы. Его самым популярным материалом на данный момент стал пост о Курбане Бердыеве и его тогда еще возможном переходе в «Спартак». Этот материал стал своего рода предсказанием сорвавшегося назначения этого тренера в московский клуб.

На третьей строчке – «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» и вновь чередование аналитических постов с фотографиями девушек игроков. Самый популярный на данный момент материал этого автора посвящен АПЛ и претендентами на чемпионство в этом сезоне.

В августовском сезоне Блог-лиги принимают участие 16 блогов. Одним из самых интересных также является блог «Футбольные формы», в которых собраны, как ни странно, новые футбольные формы всех клубов РФПЛ и АПЛ.

Кроме того, внимание привлекает блог «Веселый футбол, или негативное мнение», который рассуждает об актуальных событиях современного футбола – например, о том, почему Бердыев круче Черчесова и об игроках, вызванных в сборную России.

До конца этого сезона Блог-лиги остается чуть меньше двух недель. За это время расположение в турнирной таблице может измениться самым неожиданным образом. Напоминаем, что призеры выиграют 5000, 3000 и 2000 тысячи соответственно.

А если вы еще не в Блог-лиге, но очень хотите начать, то жмите сюда и сюда.

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