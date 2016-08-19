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    Симеоне: «Поражения в финалах Лиги чемпионов навсегда останутся со мной»

    По словам наставника «Атлетико» Диего Симеоне, он никогда не сможет забыть поражения от мадридского «Реала» в финалах Лиги чемпионов в сезоне-2013/14 и сезоне-2015/16.

    «Я хочу выжимать из своих игроков максимум, а продолжать борьбу после двух поражений в финалах не так-то просто. Люди опасаются слова «неудача», а это синоним понятия «не достигнутая цель». Именно это я почувствовал тогда.

    Во второй раз выйти в финал и вновь проиграть — это тяжкий удар. Те два поражения в финалах навсегда останутся со мной, и никакой другой финал их не перекроет.

    Жизнь предоставляет лучшим бойцам серьезные испытания, а я считаю себя бойцом», — сказал Симеоне в интервью телеканалу Movistar +.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2016 06:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 августа 2016, 10:13

      да, в прошлом году Реал проскочил на халявку в финал, Атлетико по всем грандам прошелся.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 19 августа 2016, 09:11

      Просто невезение,так бывает,оно пройдёт и вы обязательно выиграете ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 августа 2016, 06:37

      Атлетико заслужил ЛЧ.Удачи Диего!

      2
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 > джон базелон 19 августа 2016, 09:44

      Больше чем какая либо из команд заслужила Атлетико

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > rusti2006 20 августа 2016, 22:31

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