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    Кононов: «Четыре гола – это хороший задел перед ответным матчем»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своими впечатлениями от матча Лиги Европы против «Партизани» (4:0).

    – Четыре гола – это хороший задел. Это была основная задача – забить достаточно голов, чтобы на выезде сыграть уверенно, довести дело до конца и выйти в групповой этап. Понятно, загадывать мы не будем, впереди игра, но мы в любом случае будем очень серьезно настраиваться.

    – Стало ли для вас сюрпризом, что «Партизани» сыграл достаточно открыто и агрессивно?

    – Как я говорил, я видел много игр «Партизани», они так действуют с любым соперником. Тренер требует от них агрессии, мне нравится такой стиль. Да, может, они пропускают голы, как в матче с нами, но до этого они пропустили мало мячей, очень грамотно играли в отборе. Поэтому «Партизани» разгромное поражение ни о чем не говорит. Дома они будут играть в таком же темпе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2016 22:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +345

      zadira56 19 августа 2016, 06:50

      Молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 августа 2016, 00:45




























      Ну ещё бы не хороший, попробуй теперь отыграть эти четыре мяча, пусть и дома, рада за наших



      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 19 августа 2016, 00:07

      Молодцы

      1
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