КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 220 тысяч рублей за поведение болельщиков

каким нужно быть бараном чтобы вести себя на стадионе как олень? госпади та займитесь делом не будьте клоунами.К чему эти стадные влажные исполнения?
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» получил штраф в размере 220 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче третьего тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).
«По матчу «Рубин» – «Спартак». С 1 по 90-ю минуту на ограждении сектора гостей постоянно находились более 50 человек. Мы применили статью 117 Дисциплинарного регламента – неправомерные действия зрителей, которые создавали угрозу собственной безопасности и здоровью окружающих. Это первое нарушение «Спартака» и мы наказали клуб на 100 тысяч рублей.
За использование и бросание болельщиками «Спартака» пиротехники, клуб еще на 120 тысяч рублей, – отметил Григорьянц.