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    КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 220 тысяч рублей за поведение болельщиков

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» получил штраф в размере 220 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче третьего тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).

    «По матчу «Рубин» – «Спартак». С 1 по 90-ю минуту на ограждении сектора гостей постоянно находились более 50 человек. Мы применили статью 117 Дисциплинарного регламента – неправомерные действия зрителей, которые создавали угрозу собственной безопасности и здоровью окружающих. Это первое нарушение «Спартака» и мы наказали клуб на 100 тысяч рублей.

    За использование и бросание болельщиками «Спартака» пиротехники, клуб еще на 120 тысяч рублей, – отметил Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2016 17:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 18 августа 2016, 20:59

      каким нужно быть бараном чтобы вести себя на стадионе как олень? госпади та займитесь делом не будьте клоунами.К чему эти стадные влажные исполнения?

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 18:29

      А если болельщик спрыгнит и разобьется, Спартак вообще посадят?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 18:21

      А ещё шарфы бросали, надо ещё оштрафовать на 100 т. рублей.

      -1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > vladimir-7 18 августа 2016, 21:00

      шарфы бросают неудачники по жизни видимо.

      -1
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