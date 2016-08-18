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    Луческу: «Зенит» пока далек от того, каким бы я хотел его видеть»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    — Для вас имеет принципиальное значение встреча с ЦСКА? Или это просто очередная игра?

    — Это просто матч чемпионата. Он только начался, впереди еще очень долгий путь. Тем более, всем понятно, что мы меняем стиль игры команды, организацию, саму подготовку. Не будем забывать, что по большому счету четыре футболиста из тех, кто был в составе в прошлом году, сейчас по разным причинам не выходят на поле. Я разговаривал с руководством клуба и говорил о том, что я нуждаюсь в двух россиянах. Над этим мы и работаем. Чтобы было больше возможностей принимать определенные решения, чтобы я не был зависим от чего-то, чтобы было больше вариантов. Соперник в таком случае не знал бы, что мы планируем делать.

    — Вы в самом начале сезона говорили, что команде не хватает скорости, потом не хватает гола. Сейчас и забили, и скорость вроде бы есть. Вы довольны?

    — Я говорил, что очень сложно синхронизировать игроков атаки, но сейчас это постепенно происходит. Если они будут действовать синхронно, то будут оказываться в той или иной зоне на несколько секунд быстрее соперника. Вначале с этим были трудности, сейчас уже лучше. Нелегко менять старые привычки. Футболисты должны одобрить и критику, и наши замечания, и перестраиваться. А это не так просто. Меняться на ментальном уровне — это самое сложное. Тем более — одобрить новые требования. Если этого не происходит, синхронизация не появляется, то игра базируется только на импровизации, что не совсем правильно. Импровизировать нужно в определенных моментах, а не тогда, когда игроку этого просто хочется. Это не самый простой процесс и не очень скоротечный. Но я доволен тем, как мы растем, хотя пока мы еще далеки от того, что я хотел бы видеть.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.08.2016 16:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 18 августа 2016, 20:48

      он хотел бы видеть Зенит как Шахтар почти весь в бразильцах а иначе он не умеет работать да и уже сил нема и времени пора мистеру на пенсию

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 августа 2016, 19:44

      Лодыгина с ворот вон!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 августа 2016, 17:45

      Это более чем принципиальный матч, второй по значимости после матча со сратаком. Объясните это ци гану!!!

      1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 17:26

      Он за пару матчей, хочет результат?))) В шахтере он 12 лет работал

      0
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