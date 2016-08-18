Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «Думал, меня прорвет в первой игре за «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    — Матч с ЦСКА будет принципиальным для команды?

    — Нет. Готовимся к нему так же, как и ко всем предыдущим играм.

    — Как думаете, будет ли у «Зенита» психологическое преимущество с учетом того, что команда выиграла у ЦСКА в матче за Суперкубок России?

    — Думаю, что не будет.

    — ЦСКА в последнее время для «Зенита» удобный соперник. Значит ли это, что команда привыкла к армейцам?

    — Не знаю, что они смогут нам предложить. В матче с ЦСКА мы будем играть в свой футбол. Если он приносит успех в этих играх, значит, тренерский штаб знает, как играть против них.

    — Как вы себя чувствуете?

    — Чувствую себя хорошо.

    — Болельщики очень ждут гола от вас. Вы для себя определили, когда вас прорвет?

    — Я думал, прорвет в самой первой игре

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2016 15:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 18 августа 2016, 16:21

      Но почему-то прорвало унитаз соседа сверху

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      AlMann 18 августа 2016, 16:03

      Это в той, которая была в 2001?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      Taps 18 августа 2016, 15:19

      Керж, уходи в Гос.Думу, срочно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 18 августа 2016, 15:16

      Да ладно,Сань,у тебя никогда старт в Зените(и после возвращения тоже) "прорывным" не был.Ничего,наверстаешь ещё.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11