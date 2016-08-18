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    Черчесов: «Шансов у Фернандеса играть за сборную будет столько же, сколько и у остальных»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о натурализации иностранных игроков для национальной команды.

    «Я на эту тему разговаривал. Никого мы просить не будем это делать. Это изначально неправильно.

    Но я не говорю, что легионерам нужно запретить предоставлять гражданство РФ, если игрок женат на россиянке, или, допустим, живет в России пять лет, то он имеет на это полное право. Если он получает российские гражданство, то для нас становится таким же кандидатом, как и все остальные. Моя принципиальная позиция – чтобы не было искусственного внедрения, чтобы была конкурентная среда.

    Марио Фернандес? На данном этапе он приглашен на сбор. Он приедет, проведет тренировку, мы с ним пообщаемся, наметим векторы, из которых и будем исходить. Он игрок ЦСКА, чемпион России, значит, чем-то выделяется, но при этом остается таким же игроком, как и остальные – и шансов у него играть за сборную будет столько же, сколько и у остальных», – сказал Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2016 13:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 19 августа 2016, 00:20

      Конкурентная среда должна быть в клубах. В сборных должен играть "сбор" того, что выросло. Если не выросло ничего, значит, нужно сидеть дома. Вот это есть - естественный отбор.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 18 августа 2016, 16:06

      "Столько же, сколько и у остальных". Исключение - Нойштедтер.

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