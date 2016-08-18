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В Санкт-Петербурге представили дизайн автобуса под ЧМ-2018

18 августа 2016, 10:52
11

Петербургские дизайнеры предложили свое видение городского автобуса, который будет выведен на маршруты города во время чемпионату мира 2018 года.

«Петербург – очень красивый город, но подчас его красота теряется в повседневной суете. Мы решили создать автобус, который помог бы гостям города, фанатам футбола и горожанам любоваться Петербургом. И который мог бы, наравне с красным лондонским автобусом, стать визитной карточкой города», – прокомментировал дизайн автобуса архитектор студии дизайна Александр Григорьев.

Источник: Чемпионат.ком
Комментарии (11)
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Nooki
1471507236
Что нам ваш автобус !! СТАДИОН СДЕЛАЙТЕ УЖЕ!!!!!!!
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ADmira1
1471507590
Оооочень круто смотрится!
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denisov
1471507639
9 лет будут создавать, так же как и стадион...
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ДМИТРИЙ202020
1471508354
что за дичь?космический корабль.Не будет таких автобусов))))пусть это даже и макет)
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ZENIT GOAL
1471509118
Ребят,тут я скажу то же самое,что и про специальную полицию - стадион постройте сначала,а то никаких ЧМ у нас не будет.Что касается автобуса,то во-первых,выглядит уродски(именно этот,красные по типу лондонских ещё более-менее),а во-вторых, двухэтажные автобусы у нас лет 15 назад уже были,сам пару раз на таких в Стрельну ездил.Так что никакая это не новинка,а очередной пиар-проект и, обязательно, с сопутствующим распилом.
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Warrior God
1471509554
Похоже производителем автобуса будет Дюрекс.
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Жека Джокер
1471514074
Ужасный автобус
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ivanthebest
1471523348
Ничё так... Правда видно что ещё не до конца проработано...
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life85
1471524738
Что за бред?
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Axe111
1471526260
Как и стадион, через 150 лет введут в строй
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