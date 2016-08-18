В Санкт-Петербурге представили дизайн автобуса под ЧМ-2018

Петербургские дизайнеры предложили свое видение городского автобуса, который будет выведен на маршруты города во время чемпионату мира 2018 года.



«Петербург – очень красивый город, но подчас его красота теряется в повседневной суете. Мы решили создать автобус, который помог бы гостям города, фанатам футбола и горожанам любоваться Петербургом. И который мог бы, наравне с красным лондонским автобусом, стать визитной карточкой города», – прокомментировал дизайн автобуса архитектор студии дизайна Александр Григорьев.