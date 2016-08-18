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    Стала известна стоимость абонементов на новый стадион ЦСКА

    В ЦСКА анонсировали начало продаж абонементов на домашние матчи команды в чемпионате России, которые пройдут на новом стадионе. Их можно приобрести с 19 августа.

    Напомним, что со вчерашнего дня арена официально введена в эксплуатацию.

    Самый дорогой абонемент на арену ЦСКА категории VIP будет стоить 208 тысяч рублей, а самый дешевый – 7 тысяч рублей.

    Кроме того, в кассах будут продаваться абонементы для детей в возрасте до 14 лет. Они будут стоить 5 900 рублей.

    Первый матч на новом стадионе ЦСКА может сыграть в шестом туре российской Премьер-лиги с «Тереком». Игра запланирована на 10 сентября.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.08.2016 09:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 18:03

      Ну это цены на абонементы, а на билеты, какая цена?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2016, 15:11

      Таинственному мистеру Оффшору!
      Денег нет, но вы там держитесь! Всего вам доброго и хорошего! А захотите заняться бизнесом и продать абонементы, то уберите, наконец, этого хронического и неисправимого позорника и физрука Слуцкого, ставшего уже давно посмешищем для всего мира! И никакой PR этого ничтожества после двух последних позоров в Европе за один сезон уже не помогает... Это рекорд!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Fandorine 18 августа 2016, 10:39

      Стала известность стоимость... Турок писал???

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Fandorine 18 августа 2016, 18:01

      А это к чему?

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 августа 2016, 10:32

      Новая арена - отлично, может что-то изменится...

      -1
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      Рейтинг: +25

      Макс В 18 августа 2016, 10:19

      нормуль

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 августа 2016, 10:05

      Адекватная цена.

      1
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