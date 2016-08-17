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    Сонг: «Некоторые игроки «Рубина» могут играть в таких клубах, как «Барселона» и «Арсенал»

    Полузащитник «Рубина» Александр Сонг рассказал о тренировочном процессе в казанском клубе, а также отметил высокий уровень своих новых напарников по команде.

    — Сильно ли отличается тренировочный процесс в «Рубине» от того, что был в «Арсенале» и «Барселоне»?

    — С одной стороны, отличается. Но с другой стороны, тренер – испанец, и у нас есть много общего с тренировками «Барселоны». Да, в «Арсенале» больше играют с мячом, там больше игровых упражнений, но больших отличий в целом нет. Все тренировки чем-то похожи и чем-то отличаются.

    — После матча со «Спартаком» в прессе отметили вашу хорошую игру. Но в «Барселоне» и «Арсенале» у вас были другие партнеры, и ваш талант был более заметен. Замечаете ли эту разницу?

    — Конечно, в «Барселоне» игроки очень высокого уровня. Здесь тоже есть игроки высокого уровня. Мы каждый день друг друга узнаем и понимаем друг друга хорошо. Я вижу, что некоторые из них могут играть в топ-клубах, в том числе, в таких, как «Барселона» и «Арсенал».

    Источник: ФК «Рубин»

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    17.08.2016 20:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 18 августа 2016, 09:10

      Так же как и ты? Ты уж ври, да не завирайся. И себе не льсти.

      -1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 августа 2016, 07:32

      Ну да))))Мячи подавать они мгут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 18 августа 2016, 00:03

      но пока в рубине

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 17 августа 2016, 22:02

      Саня, Саша, Санёк! Ладно тебе уже заливать))

      Рубин амбициозный клуб, игроки рубины могут играть в ТОП-клубах в том числе барселоне и арсенале... Что ещё придумаешь? ))

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 17 августа 2016, 22:01

      Снег заметно усилил наш чемпионат

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 17 августа 2016, 22:01

      Я тоже могу играть за Барселону или Арсенал! Только я там тоже никому не нужен.)))

      -2
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 17 августа 2016, 21:58

      Neprawilniy perewod!!!

      -2
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 17 августа 2016, 21:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Балдакрут

      -4
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 17 августа 2016, 21:35

      Некоторые может и могут а вот ты не смог!Полировал лавку и в Арсенале и в Барсе!А теперь прям звезда!

      -3
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 17 августа 2016, 21:27

      сонг, что ты куришь?

      -3
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Adekvat07 17 августа 2016, 21:34

      Он наверно про дубль говорил

      -3
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