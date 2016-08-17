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    Стойлов: «Локомотив»? Я сконцентрирован на «Астане»

    Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал информацию относительно своего возможного назначения на пост наставника «Локомотива». По словам 49-летнего специалиста, он не намерен покидать казахстанский клуб.

    «Никогда не говорил, что уйду в «Локомотив». Ответ однозначен: у меня есть команда, я сконцентрирован на «Астане». За два года здесь провели сумасшедшую работу с клубом, будет жаль покидать его. У меня была возможность летом уйти в другую команду, но я много думал и остался в «Астане». Наш клуб еще будет развиваться. Я легко не уйду, если нужен «Астане», – подчеркнул Стойлов.

    Напомним, в данный момент обязанности главного тренера железнодорожников исполняет Олег Пашинин. Существует высокая вероятность того, что в ближайшее время он возглавит красно-зеленых уже на постоянной основе.

    Источник: Sports.kz

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    17.08.2016 18:36
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 17 августа 2016, 19:03

      Не теряй концентрацию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 августа 2016, 18:47

      удачи в Астане

      -1
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