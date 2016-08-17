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    Игра Россия – Турция начнется в 21:15 по московскому времени

    Определилось время начала товарищеского поединка между сборными России и Турции, намеченного на 31 августа. Встреча начнется в 21:15 по московскому времени. Как уже сообщалось ранее, игра пройдет в Анталье на стадионе «Анталья Арена».

    Вчера главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал фамилии 23 игроков, которые примут участие в ближайших двух товарищеских матчах. Напомним, помимо турецкой сборной, россиянам шестого сентября предстоит померяться силами с Ганой.

    Источник: Twitter

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    17.08.2016 16:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 17:21

      Спиной к ним не поворачивайтесь

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