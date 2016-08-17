Игра Россия – Турция начнется в 21:15 по московскому времени

Определилось время начала товарищеского поединка между сборными России и Турции, намеченного на 31 августа. Встреча начнется в 21:15 по московскому времени. Как уже сообщалось ранее, игра пройдет в Анталье на стадионе «Анталья Арена».

Вчера главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал фамилии 23 игроков, которые примут участие в ближайших двух товарищеских матчах. Напомним, помимо турецкой сборной, россиянам шестого сентября предстоит померяться силами с Ганой.