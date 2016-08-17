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    Семин: «Слуцкий совершил чудо, пробившись со сборной России на Евро-2016»

    Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин предложил не спускать всех собак на Леонида Слуцкого за провальное выступление на чемпионате Европы во Франции. По мнению специалиста, главный тренер ЦСКА и так совершил чудо, пробившись с национальной командой в финальную часть Евро-2016.

    «Слуцкий сделал чудо – мы поехали на чемпионат Европы. После Капелло пришел и сделал чудо, а на него все давят и осуждают. Не надо этого делать. Он вывел команду на чемпионат Европы, а там мы уже увидели уровень нашего футбола», – цитирует Семина «Р-Спорт».

    Источник: Р-Спорт

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    17.08.2016 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5113

      hunta 17 августа 2016, 17:38

      Сёмин прав....

      5
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      Рейтинг: +9

      Ivan_B 17 августа 2016, 15:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Было ясно , из отборов наши и с Капелло вышли , точнее должны были выходить ! А на евро нам попались бегающие команды а наши старперы за ними не успевали

      -5
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 августа 2016, 15:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Подгруппа , где играла Россия была слабой.
      Команды-соперницы из отборочной подгруппы на Евро 2016 так же выступили плохо.

      -5
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 августа 2016, 15:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да!!!Нам просто повезло с подгруппой, а так бы и Слуцкий не помог.....

      -5
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