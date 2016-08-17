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    Газзаев: «За последние шесть лет футбол в России пришел в упадок, а 2016 год – вообще ужас»

    Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев подчеркнул, что в течении последних шести лет уровень футбола в России шел только на спад. При этом по его словам, нынешний год стал самым ужасным в плане футбольных результатов.

    «Надо, чтобы наш чемпионат был конкурентоспособным, чтобы клубы побеждали в еврокубках, чтобы сборной мы гордились. Ведь это единство нашей страны. Огромная армия болельщиков. Стадионы должны заполняться, как и спортшколы.

    Мою программу общественность знает, и я хочу сейчас проанализировать прошедший чемпионат Европы, и чтобы собравшиеся внесли лепту в развитие футбола. За последние шесть лет футбольное хозяйство упало. С 2010 года пошли ухудшения. А 2016 год стал ужасом», – подчеркнул Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 12:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +532

      Бан 17 августа 2016, 19:02

      Газзаев тиран, именно такой и нужен сейчас российскому футболу. А Мутко флюгер на побегушках у Хозяина, чел которого пристроили на хлебную должность по знакомству.

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      Рейтинг: +108

      sable 17 августа 2016, 16:50

      при Мутко вообще никаких изменений не происходит, по крайне мере вверх мы точно не идем

      0
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      Рейтинг: +13

      Crazy74 17 августа 2016, 13:48

      А-то мы не знали что упадок. Прям такие новости..
      Ну а если серьезно, то да, смотреть не на что. Думать о футболе, который будет в завтрашнем дне? Хм, а зачем нам завтрашнее дно...

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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 17 августа 2016, 13:28

      Газзаев - Алания - . ОПА.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 17 августа 2016, 13:27

      Вероятность .что Газзаев наломает дров очень велика.

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