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    Лоськов и Хапов проводят дебютную тренировку в «Локомотиве»

    Экс-футболисты «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Заур Хапов начали работу в тренерском штабе железнодорожников под руководством исполняющего обязанности наставника Олега Пашинина. Об этом рассказал спортивный директор красно-зеленых Игорь Корнеев.

    «Очень приятная новость для нас, для болельщиков команды. В «Локомотив» вернулись Дмитрий Лоськов и Заур Хапов. Сегодня они проводят первую тренировку в штабе Олега Пашинина. Момент очень важный. Дмитрий Лоськов – легенда клуба. У него есть амбиции стать тренером, для него это неоценимая практика.

    С Олегом Пашининым поговорили. Судя по его реакции, реакции тренерского штаба и игроков – для всех это приятная новость. Добро пожаловать в клуб!» – сказал Корнеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 12:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 17 августа 2016, 14:20

      Супер новость! Я ждал этого!!! Тезка молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Dan93 17 августа 2016, 13:32

      Это бомба! Герус, выше всяких похвал!

      1
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 17 августа 2016, 13:22

      Может наконец-то дела в гору пойдут!

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