Digital-коробоки К11: революционный скаутинг

Всероссийский отбор К11 стартовал 2 недели назад. Всего за время работы К11 было получено уже более 5000 заявок – 70 % всех зарегистрированных ребят проживают за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Средний возраст участников – 19 лет.

В рамках отбора в Москве и Санкт-Петербурге открылись инновационные digital-коробки, оборудованные камерами для записи видео в режиме реального времени. Чтобы сыграть на такой, любой молодой футболист должен зарегистрироваться на сайте программы К11 и заявить свою команду. На каждой коробке есть 2 камеры и 4 кнопки для записи видео. Все очень просто: после регистрации на сайте игрок получает уникальный код, который нужно ввести на коробке. Сразу после игры все видео доступны игроку – можно самостоятельно отметить лучшие моменты и отправить их скаутам программы.

Одним из первых digital-коробку в Москве протестировал Роман Зобнин – футболист московского «Спартака», начинавший путь в футболе на коробке около дома.

Его футбольная история началась во дворе где он с братом играл на позиции вратаря. Загоревшись игрой, в шесть лет он впервые попал в футбольную школу. Просмотр был зимой, в снегу, при сильном морозе, так что на ноги, под обувь, пришлось надевать пакеты, чтоб не замерзнуть. Желающих играть в футбол в то время было не так много, и через какое-то время он даже начал выступать за команду более старшего возраста. На большом поле Роман играл на позиции нападающего и много забивал. Потом реализация уменьшилась, и он нашел себя в амплуа опорного полузащитника.

«Мой папа летчик, но я самого начала хотел быть футболистом. Я очень хотел играть в футбол».

На одном из детских турниров его заметили тренеры из ижевской школы, а позже, в возрасте одиннадцати лет, он получил приглашение из Академии Коноплева. «Родители радовались моим успехам и говорили: «Если хочешь связать с футболом всю жизнь, мы тебя только поддержим». Тогда они остались в Иркутске и навещали меня раз в полгода. Я очень скучал по ним, но со временем пережил это и в итоге не пожалел, что уехал. В академии у нас были все условия: школа, поля, манежи, мячи. Можно было с утра до вечера играть в футбол, чем мы и занимались с Дзагоевым и Юсуповым», – вспоминает Роман.

В семнадцать лет Роман Зобнин уехал на стажировку в «Челси». «Больше всего меня удивил их менталитет: все вели себя очень профессионально – в быту и на поле. Правда, ни с кем тогда не сфотографировался – наверное, надеялся, что останусь в «Челси» надолго (смеется). Все игроки «Челси» – Лэмпард, Эссьен, Дрогба, Иванович – было доброжелательны, подходили и интересовались, как у меня дела».

В дубле «Динамо» тренеры впервые в жизни поставили его в центр защиты, но желание играть было таким сильным, что ему удалось проявить себя на непривычной позиции. «Поставьте куда угодно, хоть вратарем, я хочу играть», – говорил он. После первой же игры на новой позиции Петреску взял его в основной состав «Динамо». «В первых матчах премьер-лиги у меня во втором тайме сводило ноги, и в прошлом году, когда появился слух о том, что мной интересуется «МЮ», тренер «Динамо» Мирослав Ромащенко пошутил: «У тебя ноги сводит на шестидесятой минуте, а ты в Англию собрался».

В прошлом году Роман Зобнин, начинавший играть на обычной коробке в сибирском дворе, дебютировал в сборной России.