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    Газзаев: «Надеюсь, в борьбе за пост главы РФС Мутко не применяет административный ресурс»

    Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев не исключил, что в борьбе за пост может быть использован административный ресурс.

    «Необходимы кардинальные изменения. Я предлагал программу реформ, чтобы мы подготовились к чемпионату мира в России. Меня выдвинули на пост президента РФС. Вчера звонил Виталий Мутко и по-отечески предупредил, что у меня возникли небольшие проблемы с регистрацией. 12 августа вместе с юристом мы зарегистрировали 6 организаций и получили уведомление, что все документы правильные. Надеюсь, это недоразумение, а не подковерные игры, или административный ресурс с его стороны. Если так, то это нечестные выборы. За мной стоят люди, которые всю жизнь посветили футболу. Есть программа и армия болельщиков.

    Я уважаю Виталия Мутко, но если есть такие вопросы. Я очень хорошо о нем думаю, но посчитал нужным вас проинформировать. Думаю, что мы разберемся в ситуации. Я баллотируюсь с целью осуществить необходимые реформы, одобренные уважаемыми специалистами», – заявил Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 11:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 17 августа 2016, 16:30

      Мутко это черт который уничтожит наш спорт,естественно и футбол тоже!!!Пора делать так чтобы люди выбирали,и гнать их лопатой по морде!!!

      0
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      Рейтинг: +19

      Bars_za_FcAlania 17 августа 2016, 12:54

      "За мной стоят люди, которые всю жизнь посвЕтили футболу."
      Конечно не по теме пишу, но когда читаешь - тошно. Внимательнее выкладывайте ресурс пожалуйста.

      2
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      Рейтинг: +112

      Hren 17 августа 2016, 12:23

      Да что ты, Георгиевич! Разве кто из них не применял административный ресурс? НикАгда!))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 12:13

      Але,ты что,в каком то своём мире живёшь?

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 августа 2016, 12:12

      Вы друг-друга стоите-раз! "По-отечески" предупредил о несуществующей проблеме-два! Ты выскочил к народу предупредить,о том,что Мутко -конченная дрянь-три! Программу развития свою не обнародовал(госсекрет?)-четыре! Ляпнул о ненужности второй лиги-пять!Можно долго пальцы загибать,но и этого достаточно,чтобы сказать: Идите лесом вы оба!

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yorgenbarenz 17 августа 2016, 12:49

      Обидно,что пойдём мы)))

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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 17 августа 2016, 12:05

      Начинается игра у кого писька длинее))), Если Газаев продует на выборах скажет что ему Мудко мешал и строил каверзы. А оно так и будет потом во всех передачах и во всех сми будет плакаться как его не пустили

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 августа 2016, 12:02

      Очень надеемся

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