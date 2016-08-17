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    Гордеев: «У российского клуба может быть бюджет четыре миллиона, а руководству все не хватает на детский футбол»

    Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев заявил, что в российском футболе не уделяется внимание низшим лигам, где в большом количестве играют одаренные молодые игроки.

    «Необходимо развивать и ФНЛ, и вторую лигу, и регионы. Нам видна только вершина айсберга. Мы теряем огромное число талантливых ребят. Они просто не переходят из низших лиг в РФПЛ. Клубы тратят много средств на легионеров, а детской команде часто не хватает денег доехать на какой-то турнир или матч. Или у команды бюджет — 4 миллиарда рублей. При этом руководство говорит: «Нам не хватает...» Ну как так? На чемпионате Европы нам всем щелкнули по носу. И поделом. Нужно грамотно распределять деньги. Думать прежде всего о развитии футбола, а уже после о своих амбициях», – заявил Гордеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 09:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 17 августа 2016, 11:53

      Надо быть поспокойнее..., денег нет, но вы там держитесь...
      Эти перлы, "умнейших люде" вселенной можно к каждому комменту прикреплять

      0
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      Рейтинг: +44

      AlMann 17 августа 2016, 11:48

      Конечно, не хватает! А дачу подновить? А автопарк пополнить? А с подругой на Сейшелы скататься? Ишь, чего удумал, еще на какие-то там детские команды тратиться.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 августа 2016, 10:26

      Амбициями карманы барыг,захапавших клубы,назвал.

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 августа 2016, 10:26

      то миллиона то миллиарда, бомбардир такой бомбардир)

      4
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