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    В матче чемпионата Швеции на голкипера напал 17-летний болельщик

    Голкипер «Эстерсунда» Али Кейта подвергся нападению со стороны болельщика в маске во время поединка чемпионата Швеции против «Йенчепинга» (1:1). Фанат выбежал на поле, после чего, догнав стража ворот, нанес ему несколько ударов. После он был задержан сотрудниками службы безопасности. В итоге вратарю понадобилась медицинская помощь, а матч так и не был завершен. При аресте выяснилось, что нападавший оказался 17-летним юношей, который заявил, что в довесок ко всему еще и пронес взрывное устройство на стадион. К счастью, данная информация оказалась ложной.

    «Я шокирован. Ужасно, что подобные вещи вообще могут случаться. Я увидел кого-то сзади и начал бежать, потом мне показалось, что он ушел. После я совсем ничего не помню. Не слышал, что он говорил. Прискорбно, что такие моменты происходят, но футбол выше таких идиотов», – сказал Кейта.

    Источник: Guardian.com

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    16.08.2016 17:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 августа 2016, 20:58

      А Али-то совсем не моджахед, ага, резво убегал.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 августа 2016, 19:52

      Ничуть не удивлен. Таких сейчас много развелось.
      Воротчик чернявенький, потому, скорее всего, на расовой почве, а-ля местный скинхед-переросток.

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 16 августа 2016, 19:40

      ну и посадят в тюрьму, в трехкомнатную камеру с интернетом, телевизором и набором тренажеров, чтобы не скучал

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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 16 августа 2016, 19:31

      Моральный урод какой-то!

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 16 августа 2016, 19:28

      На кол посадить ублюдка

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 16 августа 2016, 19:15

      больные люди.Это хулиганка с нанесением травм.Просто потом на всю страну показать кто это пусть живёт с этим баран потом.На билбордах рекламных разместить его морду и писать на них." Это чертило позор общества"

      0
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      Рейтинг: +803

      jet andy 16 августа 2016, 18:48

      Надо было запинать этого мальчонку за такие "подвиги".

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