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    «Зенит» будет сотрудничать с болгарской «Вереей»

    «Зенит» договорился о сотрудничестве с «Вереей», сообщается на официальном сайте болгарского клуба. Представители балканской команды уже успели нанести визит в Санкт-Петербург по приглашению руководства сине-бело-голубых, где достигли устной договоренности о взаимодействии между двумя клубами.

    Сотрудничество будет состоять в обмене тренерами и игроками. Подписание официального соглашения намечено на середину сентября этого года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2016 17:12
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 16 августа 2016, 19:56

      некуда девать украденные деньги, лишь бы потратить куда-угодно, только не населению России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 16 августа 2016, 19:53

      некуда девать украденные деньги, лишь бы потратить куда-угодно, только не населению России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 16 августа 2016, 18:56

      Газпром готовит почву для возобновления проекта "Южный поток")

      0
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