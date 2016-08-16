«Зенит» будет сотрудничать с болгарской «Вереей»

«Зенит» договорился о сотрудничестве с «Вереей», сообщается на официальном сайте болгарского клуба. Представители балканской команды уже успели нанести визит в Санкт-Петербург по приглашению руководства сине-бело-голубых, где достигли устной договоренности о взаимодействии между двумя клубами.

Сотрудничество будет состоять в обмене тренерами и игроками. Подписание официального соглашения намечено на середину сентября этого года.