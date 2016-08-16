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    «Кубань» не имеет средств на выплату неустойки Петреску

    «Кубань» не обладает средствами для выплаты неустойки главному тренеру Дану Петреску. Краснодарский клуб сегодня принял решение расстаться с румынским специалистом по причине неудовлетворительных результатов первых семи туров ФНЛ (четыре очка и последнее место в таблице), однако руководству теперь предстоит найти порядка двух миллионов евро, чтобы завершить разрыв трудового соглашения с 48-летним наставником и его штабом.

    На сегодня у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева запланированы консультации с руководством желто-зеленых, членами Попечительского совета и Председателем федерации футбола Краснодарского края Иваном Перонко по вопросу увольнения Петреску, а также назначению нового наставника.

    В случае, если Петреску все же покинет «Кубань», на замену ему может прийти один из трех кандидатов: главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев, рулевой «Шинника» Александр Побегалов и Александр Бородюк, покинувший «Кайрат» в апреле нынешнего года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 16:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 августа 2016, 13:08

      Позорище ! О неустойке ломают головы. Игроки без зарплаты сидят.Если можете найти два ляма на выплаты цыгану,то и игроки взбодрятся и начнут играть по-взрослому,если им денежки отдать.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 августа 2016, 08:55

      ...да на кол его посадить !... Только возникает вопрос : " Что делать с теми, кто его пригласил?"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen 16 августа 2016, 22:08

      Кубань откровенно сливают

      1
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      Рейтинг: +256

      477 16 августа 2016, 20:36

      руководство кубани это просто ДЕБИЛЫ в этом в крае никто не сомневается а веня понты колотил для собственного пиара. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ КОМАНДУ!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 августа 2016, 19:21

      На кой он был нужен с такими аппетитами в ФНЛ? 7 матчей провел, облажался, срубил огромные бабки непонятно за что и пошел отдыхать. За такие результаты нужно увольнять без выходного пособия вообще!

      2
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Joko21 16 августа 2016, 20:37

      Это Кондратьев и йепланы из АКК, тупые олени из за них и нет результата, а не из за тренера.

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 16 августа 2016, 18:22

      нет хозяина у клуба

      3
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