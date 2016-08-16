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    «Зенит» и ЦСКА рассудит Иванов, Безбородов обслужит матч «Спартак» – «Краснодар»

    Стали известны арбитры, которые будут работать на поединках четвертого тура РФПЛ. Центральный матч тура между «Зенитом» и ЦСКА обслужит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Второй по значимости матч российского уик-энда – «Спартак»«Краснодар» – досталось судить петербуржцу Владиславу Безбородову.

    19 августа (пятница)

    «Рубин» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва)

    20 августа (суббота)

    «Уфа» – «Терек»: судья – Игорь Федотов (Москва)

    «Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    «Ростов» – «Томь»: судья – Александр Егоров (Саранск)

    21 августа (воскресенье)

    «Амкар» – «Урал»: судья – Алексей Николаев (Москва)

    «Спартак» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    «Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    22 августа (понедельник)

    «Арсенал» – «Оренбург»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    Источник: РФС

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    16.08.2016 16:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 августа 2016, 16:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У бомжей не единого шанса))))))))))))))

      -4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 августа 2016, 16:39

      думаю, что зенит как минимум не проиграет.... даже если кокорин в штрафной будет спотыкаться о ноги коней и "неудачно падать")).... хотя кокорину надо стараться показывать ту игру, которую он не умеет)....вспомните перед евро как все сборники вдруг стали из "кожи лезть"...лишь бы попасть в сборную... хотя и оказались большинство "говном"....как они сами же себя и назвали в признании горе-тренеру слуцкому)

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 16 августа 2016, 16:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почему-то кажется,что у зинита будет удаление.

      -4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Yurok161 16 августа 2016, 16:50

      элитно-зенитные болельщики ему этого не позволят

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Зенит оле оле ола 16 августа 2016, 19:41

      Тебе видней.Ты же там живешь.

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