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    Луческу: «Зенит» ожидает непростой матч с ЦСКА»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением насчет предстоящего поединка четвертого тура РФПЛ против ЦСКА. Румынский наставник отметил, что участие в игре не сможет принять нападающий Артем Дзюба, до сих пор проходящий курс восстановления после повреждения.

    «Поединок с ЦСКА ожидается сложным, если учесть, что Дзюба до сих пор остается в числе травмированных. Кроме того, существуют и проблемы иного рода, несмотря на домашнюю игру.

    РФПЛ – чемпионат высокого уровня с сильными футболистами. В нашем распоряжении имеются и другие игроки, которые на данный момент не готовы выйти на поле», – приводит слова Луческу Digi Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2016 14:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 августа 2016, 19:52

      Луческу усыпляет Слуцкого перед игрой.

      -1
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 16 августа 2016, 19:07

      На сей раз кони не отскочат. Мистер с Гинером еще кумовство не завели.........

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 16 августа 2016, 17:01

      1-1 .матч ярким не будет

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 16 августа 2016, 16:51

      а для судей то какой непростой...админ ресурс VS кабинетное кумовство,с учётом что сами команды пока "буксуют",нас ожидает непредсказуемый матч

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 16 августа 2016, 16:27

      прикольно

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 16 августа 2016, 16:05

      "Поединок с ЦСКА ожидается сложным"- капитан очевидность )
      "РФПЛ – чемпионат высокого уровня с сильными футболистами" - капитан льстец ))

      -3
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