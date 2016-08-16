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    Оздоев: «Не назвал бы вызов в сборную неожиданностью»

    Хавбек «Рубина» Магомед Оздоев подчеркнул, что вызов в борную России на поединки с Турцией и Ганой не стал для него неожиданностью.

    Сегодня новый главный тренер Станислав Черчесов огласил список из 23 человек, которые примут участие в ближайших товарищеских встречах. Отметим, что помимо Оздоева в национальную команду был вызван его партнер по казанскому клубу – Максим Канунников.

    «Ничего неожиданного в том, что меня вызвали, нет. Я делаю свою работу, тренер сборной смотрит и оценивает, достоин ли я войти в состав. Теперь нужно хорошо поработать в чемпионате. А дальше от решения главного тренера будет зависеть, выйду ли я в стартовом составе.

    Настрой, конечно же, боевой. Ехать в сборную всегда приятно. В первую очередь – чтобы защитить честь страны, а также доказать, что ты достоин играть в национальной команде», – сказал Оздоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2016 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +850

      FaTeK1945ru 17 августа 2016, 10:28

      ...а Канунникова зачем??? Он, у нас в Рубине,ничего не показывает.

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      Рейтинг: +15

      Warheart123q 16 августа 2016, 13:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я вижу это так:
      "Ничего неожиданного в том, что меня вызвали в сборную... я настолько крут, что вообще думаю, соглашаться ли на это предложение или послать Черчесова..."

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