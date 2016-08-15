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    Кириченко: «Мы приехали играть с «Аяксом» на победу»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своими ожиданиями от матча плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Аякса».

    «Соперник более привычен к таким большим матчам, чем мы, но на данный момент думаю, что шансы выйти в групповой этап примерно равны. Мы приехали играть на победу.

    «Ростов» будет готов к любой схеме, которую изберет «Аякс». «Фон недовосстановления у нашей команды присутствует. Также мы не сможем рассчитывать на защитника Баштуша, который подпишет контракт с итальянским «Лацио» в ближайшее время. Соперник, как правило, играет по схеме 4-3-3 и 3-4-3. Нам трудно предположить, как «Аякс» сыграет во вторник, но мы будем готовы к любому варианту игры.

    «Матч для нас, конечно, особенный, но всю атмосферу Лиги чемпионов можно по-настоящему прочувствовать. Понятно, что этот матч будет самым большим на данный момент в истории нашей команды, будет интересно прочувствовать этот стадион и проверить свои силы», – сказал Калачев.

    Источник: ТАСС

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    15.08.2016 20:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +208

      Kurp 16 августа 2016, 09:13

      Ростов победит!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 16 августа 2016, 08:04

      ...у Ростова есть все шансы...удачи!!!
      ...я поставил П2...

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2016, 06:58

      Мы верим команде "Ростов", настрой только на победу и у вас все получится !!!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 августа 2016, 06:47

      Вперёд, Сельмаш!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 августа 2016, 00:20

      Желаю победы, надеюсь так и будет

      0
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      Рейтинг: +256

      Ris 15 августа 2016, 22:39

      Повезло Диме поработать с Бердыевым, сейчас и европейский опыт будет. Надеюсь вырастет в хорошего спеца.

      2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 15 августа 2016, 22:28

      Удачи Ростову!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2016, 21:36

      Баштуша хватать не будет, все таки он очень хорошо цементирует оборону.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > FanatSerj 16 августа 2016, 06:46

      Баштуша может пройти только сам Баштуш.

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr 15 августа 2016, 21:35

      дай то сил всевышний! Твои слова ему в уши! Хотя кого я обманываю, причем тут он, все будет зависеть исключительно от ребят! И это им по силам! Удачи

      -1
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