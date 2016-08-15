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    Геркус: «До конца августа «Локомотив» определится с будущим Чорлуки»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники не планируют продавать во время летнего трансферного окна защитника Ведрана Чорлуку. Напомним, интерес к хорватскому футболисту проявляет «Фиорентина».

    «Ходят слухи, что «Локомотив» продлевает контракт с Ведраном Чорлукой? Откуда вы это знаете? Мы стараемся его переподписать, потому что он фундаментальный игрок команды. Постараемся Ведрана удержать. Но вопрос хороший. Я думаю, в ближайшие несколько дней, может быть, до конца августа, все решится», – цитирует Геркуса «Локомотив Инфо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2016 16:01
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