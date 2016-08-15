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    Геркус: «Локомотив» обречен стать лучшим брендом России»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что московский клуб в ближайшее время должен стать лучшим брендом среди российских клубов.

    «Что же касается преимуществ «Локомотива» как бренда, то ими являются уникальные болельщики, достаточно недавнее «золотое» поколение, которое вот только что отошло в сторону, замечательная все-таки бренд-платформа, связанная с акционером, с основным спонсором клуба – «Российскими железными дорогами». «Локомотиву» ничего не мешает стать действительно всенародным, всероссийским брендом – не только московским, но и объединить болельщиков со всей страны. Рано или поздно это случится – мы просто обречены стать лучшим брендом», – цитирует Геркуса «Локомотив Инфо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2016 15:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 15 августа 2016, 18:13

      Херкус, а ты сам ездил в плацкарте?
      Не стоял на перроне на старте?
      Весь твой бренд у старух с пирожками,
      Пшёл ты в... тупик, небольшими шажками.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 15 августа 2016, 17:20

      Динамо, Спартак, ЦСКА, Локомотив - это давно существующие бренды! Есть ещё Торпедо, правда это уже другая история!
      Ну, хоть новая тема для разговоров появилась.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > gor77 15 августа 2016, 22:46

      Динамо с Торпэдо в топку!

      -1
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      Рейтинг: +3536

      momwig_ 15 августа 2016, 17:19

      тебе бы пить поменьше, барин..

      -3
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      Рейтинг: +7991

      nik55 15 августа 2016, 17:13

      брендом или бредом

      -2
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      ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 > nik55 15 августа 2016, 17:59

      бренди м ))

      2
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 августа 2016, 16:11

      Так Ольга Юрьевна уже пыталась круто забрендить

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 15 августа 2016, 15:35

      ну про лучший он конечно переборщил, всё таки тяжело пока конкурировать с брендами Спартак Цска Зенит, но в общем и целом всё верно - бренд-платформа хорошая, РЖД везде, да и в регионах в Локо отношение получше, чем к вышеуказанным клубам (то есть, меньше ненавистников и завистников).
      в золотые годы/годы нормального руководства бренд Локо набрал было весьма неплохие позиции по стране.
      так что, Илюха, переходи от слов к делу, будем ждать положительных сдвигов, а то застоялся паровоз в последние годы.

      12
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      Рейтинг: +11214

      alp 15 августа 2016, 15:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      помоему, он серьезно болен.....

      -5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 августа 2016, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бред

      -5
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      Рейтинг: +447

      alexidj 15 августа 2016, 15:09

      фан Зенита...)

      -2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 15 августа 2016, 15:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ещё один ёпт!

      -4
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