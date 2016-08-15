На «Лужниках» начал всходить газон

На игровом поле стадиона «Лужники» начал всходить газон, который высаживали еще в начале августа, о чем заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.



«В «Лужниках» состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал ЧМ-2018. Международная федерация футбола предъявляет жeсткие требования к качеству травы на стадионе. Газон должен выдерживать большие нагрузки, поэтому его укрепляли искусственными волокнами», – сказал он в интервью порталу стройкомплекса Москвы.