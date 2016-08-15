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    Глава «Ростова»: «Что-то предметное в отношении клуба сообщу после 22 августа»

    Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов пообещал в ближайшее время рассказать о том, что ждет ростовский клуб в будущем.

    «Сейчас нахожусь в отпуске, не в Ростове, поэтому ситуацией в клубе не владею.

    Вернусь 22 августа, после чего смогу сказать что-то предметное в отношении клуба», — отметил Серов.

    Ранее сообщалось, что команду покинул наставник Курбан Бердыев, который, скорее всего, возглавит «Спартак».

    Источник: Известия

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    15.08.2016 10:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 августа 2016, 19:36

      За один лишь выход в групповуху ЛЧ светят хорошие денежки. Поэтому они там все выжидают - закапает из краника или нет? После ответки с АЯКСом и порешают.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 15 августа 2016, 15:40

      Из отпуска - да прямым ходом тебя на лесоповал

      0
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 15 августа 2016, 13:31

      Писец, команда на глазах разваливается, денег нет все разбегаютс, а он в отпуске и вообще не в курсе что у него в команде происходит! Афигеть, у нас на железной дороге хоть меня инженера, хоть большого начальника уже давно бы с отпуска вызвали и круглые сутки на работе бы торчали лишь бы ситуацию исправить и это за совсем другие деньги нежели он получает! Как это всё противно, никому ничего не надо в нашем футбольном клубе!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2016, 13:18

      "я в отпуске, но вы там держитесь ......"

      0
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 15 августа 2016, 13:04

      Серов - бывший заместитель министра спорта Ростовской области, сменил на этой должности Али Узденова, который остается в совете директоров «Ростова». Ничего хорошего ждать не приходится........

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 15 августа 2016, 13:00

      ФНЛ светит им

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 августа 2016, 12:31

      Сливают Ростов, очень жаль

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 15 августа 2016, 11:34

      Короче, на большом сходняке порешают, что с пацанами делать. Падлы.

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 15 августа 2016, 11:34

      Вот такие руководители - в отпуске ситуацией не владеют. Кот из дома - мыши в пляс?

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 15 августа 2016, 10:47

      Ну я так понял хороших новостей не будет....

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