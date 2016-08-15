Глава «Ростова»: «Что-то предметное в отношении клуба сообщу после 22 августа»

За один лишь выход в групповуху ЛЧ светят хорошие денежки. Поэтому они там все выжидают - закапает из краника или нет? После ответки с АЯКСом и порешают.
Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов пообещал в ближайшее время рассказать о том, что ждет ростовский клуб в будущем.
«Сейчас нахожусь в отпуске, не в Ростове, поэтому ситуацией в клубе не владею.
Вернусь 22 августа, после чего смогу сказать что-то предметное в отношении клуба», — отметил Серов.
Ранее сообщалось, что команду покинул наставник Курбан Бердыев, который, скорее всего, возглавит «Спартак».