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    Каррера не покинет тренерский штаб «Спартака»

    Тренер «Спартака» Массимо Каррера не покинет тренерский штаб московского клуба вне зависимости от того, кто будет назначен новым наставником красно-белых. По информации источника, итальянский специалист приглашался в клуб с прицелом на будущее и продолжит работать согласно действующему контракту.

    Напомним, ранее пост главного тренера «Спартака» покинул Дмитрий Аленичев. Основным претендентом на данную должность является Курбан Бердыев.

    Источник: Известия

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    14.08.2016 15:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 15 августа 2016, 08:24

      спартак в своем стиле... выиграли у арсенала.....всё, спартак чемпион..... с Каррерой выиграли 1 матч....всё он лучший тренер.... ничего не имею против этого итальянца.... полсезона хотябы поиграйте, а потом выводы делайте)

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 14 августа 2016, 18:58

      оставить главным тренером и пусть работает.

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 14 августа 2016, 18:46

      Игроки сейчас попу рвут, что бы новому тренеру понравиться, как только всё уляжется, через месяцок, опять начнут х... по полю пинать...

      0
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      Рейтинг: +20

      denchik 59 14 августа 2016, 17:04

      правильное решение

      2
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 14 августа 2016, 16:55

      Как врач средненького проекта, я завидую Великому Спартаку, что у них в тренерском составе такой тренер!
      А нам Миллер какого-то старикашку притащил и думает, что с ним чего-то выиграем.) Наивный дядя.

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 14 августа 2016, 16:53

      А может оставить Карреру главным хотя бы на круг и посмотреть.а. Ведь бердиич со своими требованиями что то непотребное пытается сотворить. Когда в Ростове сказали нет команде тренеров и управленцев из 28 человек то сразу ушел. Теперь пытается то же провернуть в Москве. Тренер он хороший но родственников больно много.

      -1
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      Рейтинг: +93

      pravda > takca 14 августа 2016, 22:33

      Не ссы, у Федуна денег хватит и до сих пор тратились в пустую, пора и о результате думать

      -2
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 14 августа 2016, 16:31

      Да каррера нормальный тренер с головой, такой в любом случае должен оставаться в команде, хотя можно было дать время и аленичеву хотя бы до конца первого круга

      -1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 14 августа 2016, 15:39

      По-моему мнению, так его работа уже видна. Просто она еще не доведена до автоматизма

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 августа 2016, 15:34

      хотелось бы чтоб остался

      4
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      Рейтинг: +10

      schwab 14 августа 2016, 15:22

      всмысле с прицелом.....с нового года?

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