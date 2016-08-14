Каррера не покинет тренерский штаб «Спартака»

Тренер «Спартака» Массимо Каррера не покинет тренерский штаб московского клуба вне зависимости от того, кто будет назначен новым наставником красно-белых. По информации источника, итальянский специалист приглашался в клуб с прицелом на будущее и продолжит работать согласно действующему контракту.

Напомним, ранее пост главного тренера «Спартака» покинул Дмитрий Аленичев. Основным претендентом на данную должность является Курбан Бердыев.