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    Тимощук закончил карьеру в сборной Украины

    Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук завершил свою карьеру в сборной Украины.

    «Я принял важное для себя решение – закончить с выступлениями за национальную команду. Казалось, что еще недавно все началось, но оглянувшись назад, я понимаю, что в сборной уже с 2000 года. Это решение я принял еще во время чемпионата Европы 2016. И это непростой шаг для меня. Хочется сказать отдельное спасибо всем болельщикам, которые всегда были рядом и поддерживали нас в дни побед и поражений. Спасибо всем тренерам с которым удалось поработать за это время и, конечно, моим партнерам по сборной. Для меня было огромной честью представлять Украину на футбольном поле и за его пределами», – написал Тимощук в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 23:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 августа 2016, 00:10

      Давно пора .......

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