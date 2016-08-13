Фернандо: «Игроки «Спартака» не обращают внимания на то, кто их тренирует»

Фернандо, надо сказать, свежая кровь в игре Спартака. Наконец-то, появился игрок, который любой пас может выдать и какой пас, на игрока, на ход, удобный, со смыслом! После Алекса такого футболиста не было в Спартаке. Хорошее приобретение! Кто-то говорил "лишний вес"?!?! Если мастер лучше других играет с лишним весом, так пусть лучше будет с лишним, чем "умирать" на поле от недоедания)))
Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал результат матча против «Рубина» (1:1).
«Это достойны результат, хотя мы могли и выиграть. Смотрелись неплохо против сильной команды. Пока сложно говорить о том, что при Каррере что-то изменилось. Он просто хочет, чтобы мы побеждали.
Мы делаем свою работу и не обращаем внимания на то, кто нас тренирует. Поменяется тренер – хорошо, если нет – значит нет», – заявил Фернандо в эфире телеканала «Наш футбол».