Фернандо: «Игроки «Спартака» не обращают внимания на то, кто их тренирует»

Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал результат матча против «Рубина» (1:1).

«Это достойны результат, хотя мы могли и выиграть. Смотрелись неплохо против сильной команды. Пока сложно говорить о том, что при Каррере что-то изменилось. Он просто хочет, чтобы мы побеждали.

Мы делаем свою работу и не обращаем внимания на то, кто нас тренирует. Поменяется тренер – хорошо, если нет – значит нет», – заявил Фернандо в эфире телеканала «Наш футбол».