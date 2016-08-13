Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандо: «Игроки «Спартака» не обращают внимания на то, кто их тренирует»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал результат матча против «Рубина» (1:1).

    «Это достойны результат, хотя мы могли и выиграть. Смотрелись неплохо против сильной команды. Пока сложно говорить о том, что при Каррере что-то изменилось. Он просто хочет, чтобы мы побеждали.

    Мы делаем свою работу и не обращаем внимания на то, кто нас тренирует. Поменяется тренер – хорошо, если нет – значит нет», – заявил Фернандо в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2016 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 14 августа 2016, 15:52

      Фернандо, надо сказать, свежая кровь в игре Спартака. Наконец-то, появился игрок, который любой пас может выдать и какой пас, на игрока, на ход, удобный, со смыслом! После Алекса такого футболиста не было в Спартаке. Хорошее приобретение! Кто-то говорил "лишний вес"?!?! Если мастер лучше других играет с лишним весом, так пусть лучше будет с лишним, чем "умирать" на поле от недоедания)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 августа 2016, 09:45

      Правильно всё он говорит. Если игроки бросили пить,курить,стали тренироваться,то тренер им не нужен.Они же не дети-хрен ли им указывать,кого держать,куда бежать?Яркий пример-Мордовия ! Дисквалифицированный тренер вернулся на скамейку-опять проиграли. А как здорово без него две игры провели: 3:1,5:0 ! Собирались,вроде,в мешок и шилом тренера,но он,наверное,что-то почуял,осторожничает !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 09:12

      может быть в этом и проблема? Пора обратить внимание на тренера и выполнить его установку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100570

      zigbert 14 августа 2016, 09:06

      Классный игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 августа 2016, 23:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гениально!!! Всё гениальное - просто. Может, и Федуна будет достаточно? )))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 13 августа 2016, 23:13

      Нам по херу кто нас тренирует!Мы играем как хотим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 августа 2016, 23:08

      Двояко звучит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      brutus6666 > roman230582 13 августа 2016, 23:14

      сложности перевода ...видел как он это говорил , не думаю что именно так было сказано , может переводчик начудил

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11