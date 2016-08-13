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    Веркаутерен: «Крылья Советов» заслужили ничью с «Краснодаром»

    Наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен подчеркнул, что самарцы заслуженно добились ничьей в поединке третьего тура с «Краснодаром» (1:1). При этом специалист отметил, что его команде предстоит еще много работы.

    «После первого тайма «Краснодар» кое-что изменил в своей игре. В первом тайме они не могли найти свою игру. Во втором мы уже не были так свежи.

    Мы всегда стремимся к победе, но, считаю, что этот результат отражает происходящее на поле. Мы заслужили одно очко. Нас ждет много работы. Я знаю, что нужно улучшить, но на это понадобится некоторое количество времени», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 20:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 14 августа 2016, 05:02

      и слова правильные говорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 августа 2016, 23:02

      Как минимум.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 13 августа 2016, 21:28

      Согласен, результат по игре... но формулировка "заслужили" как-то намекает на то, что Крылья и Краснодар - это клубы, между которыми пропасть в классе. Хотя это ни разу не так

      0
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