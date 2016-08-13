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    Григорий Иванов: «Урал» имел больше моментов, чем ЦСКА»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:1).

    «Сегодня ЦСКА, возможно, больше владел мячом, но опасных моментов мы, считаю, создали даже больше. Мы не играли на удержание, хотели забить и выиграть. В целом, старт для команды получился положительным. Набрали половину возможных очков, все три игры получились хорошими», – заявил Иванов.

    Источник: Р-Спорт

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    13.08.2016 20:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 августа 2016, 10:05

      Очком бы тренер не играл,было бы по-другому.Судьба наказала за автобус на своём поле.С нынешним ЦСКА вполне можно играть на встречных.

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      Рейтинг: +319

      семенчик 14 августа 2016, 00:04

      коням везет

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