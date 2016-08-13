Григорий Иванов: «Урал» имел больше моментов, чем ЦСКА»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:1).

«Сегодня ЦСКА, возможно, больше владел мячом, но опасных моментов мы, считаю, создали даже больше. Мы не играли на удержание, хотели забить и выиграть. В целом, старт для команды получился положительным. Набрали половину возможных очков, все три игры получились хорошими», – заявил Иванов.