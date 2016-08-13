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    Мутко: «С таким матчами, как «Зенит» – «Ростов», в сборной России будет конкуренция»

    Президент РФС Виталий Мутко остался доволен футболом, показанным «Зенитом» и «Ростовом» в матче 3-го тура РФПЛ. Отметим, что сине-бело-голубые сумели одержать победу, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

    «Я вчера побывал на матче. Конечно, драматичный настоящий футбол. «Ростов» в первом тайме просто переиграл «Зенит», была своя игра у ростовчан – и на 16-й минуте уже 2:0. Матч для «Зенита» был непростой, они проявили волю и характер, вырвали победу. «Ростов» здорово смотрелся вчера, думаю, что и болельщикам ростовской команды нравится. Еще и удаление у клуба из Ростова было, но команда билась до последней минуты. Все замены, все было здорово.

    Если все матчи будут такими, то наш чемпионат будет интересным и будет конкуренция среди игроков сборной. Мне понравился матч», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    13.08.2016 15:01
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +10

      Евгений Тарс 16 августа 2016, 14:27

      Да ,хоть я и не болею за эти клубы и вообще из Казахстана-но из 24 матчей 3 туров-это позорнейший матч в смысле судейства для чемпионата России..Да ещё и нахваливает сам руководитель....Неудивительно что спортсмены России в ореоле скандалов за рубежом...Полное покрывательство....Коррупция процветает.....

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 августа 2016, 19:21

      С таким судейством в матче как Зенит - Ростов, лучше вообще никуда не соваться и не позориться больше.

      3
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 13 августа 2016, 17:30

      Чемпионаты наши вообще в последние годы держат интригу и являются интересными, но главная интрига не между Зенитом и Ростовом - этим командам золото нынче не светит - а между Краснодаром, Спартаком и ЦСКА. И никакого фарса. Его не было в прошлом сезоне, когда за золото боролись ЦСКА и Ростов. Не будет и в этом. Что бы тут ни писали больные на голову москвичи (извините за тавтологию).

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 13 августа 2016, 18:31

      Тавтология,это"больные на голову" и " москвичи" ?)))

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 августа 2016, 17:04

      А какая конкуренция будет среди судей поучаствовать в матчах "Зенита"! Просто боюсь себе представить! Ведь всем им нужно улучшать своё материальное положение... Ну а то, что первенство РФПЛ всё больше и больше превращается в фарс, никого, похоже, не волнует... Настоящие ценители футбола переключаются на ведущие первенства Европы... Так скоро и на стадионах никого не останется... И так посещаемость хромает... Нынешнее судейство посещаемость просто добьёт!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 13 августа 2016, 17:23

      Я лично больше не хожу .Минус 3 билета мой вклад в копилку РФС

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 13 августа 2016, 19:34

      Я жил в Ростове полтора года (в армии числился)… Как раз тогда, когда СКА (Ростов-на-Дону) в финале Кубка СССР обыграл Спартак… В 1981 году… Несмотря на знаменитый футбольный спортинтернат, футбол в городе не был особо популярным. В отличии от Москвы, дети на улице практически не играли… А вот во всём остальном у меня остались самые тёплые воспоминания. Особенно от ростовчанок! Понтов не было, как у наших москвичек. Больше искренности и честности. И типы разные. Много полуармянок-красавиц!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 13 августа 2016, 20:01

      Я 65 года.Не могу согласится.В центре города,модет быть не играли.Там старый город,особенно не поиграешь.Но в микрорайонах мы всё детство играли,даже после Армии.Площадок коммунисты настроили.на 10 домов ,одна.С воротами(мини).Правда асфальт был,все ноги сбивали.На матчи кубка кубков с Анкара-гю-джю и Айнтрахтом (как пишется?) люди стояли в проходах,на ступеньках.Сам присутствовал (тогда просто прорывались без билетов))).И на "Сельмаш" ходил часто(ближе к дому),стадион почти полон был ,кроме Сев.И Юга.Тогда все (И болелы и фанаты(были такие?) сидели вместе.А девчонки и сейчас симпатичные)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 14 августа 2016, 01:31

      В девчонках не сомневаюсь. Я жил на Комсомольском проспекте, но все окрестности знал превосходно. Была там в километре от проспекта лишь одна небольшая коробочка, где играли обычно две команды по три-четыре человека всего (у нас в Москве их было куда больше и очередь на вылет из нескольких команд). Иногда я заезжал на военвед по делам. Там вообще в футбол не играли! Вообще! Хотя места было - через край! И мальчишек из офицерских семей тоже...
      Сегодня так в Москве... Коробок настроили массу... С гаревым покрытием, в наше время некоторые были асфальтовые, некоторые земляные... Так больше половины коробок ПУСТЫЕ! А там, где кто-то и есть, то это парочка пацанов славянского типа удары отрабатывает... Ну по выходным иногда выходят мужики нашего или чуть младше нашего возраста... И всё реже и реже с каждым годом... Возраст, дела, жёны, тёщи, огороды... :-(((((

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 14 августа 2016, 09:13

      У нас наоборот.строят дома впритык.Детская площадка с качелями20*20(вид ими есть закон,что площадка нужна).А спорт.площадок нет,только старые.У нас во дворе баскетбольная,пацаны мячик кидали.к ним уже и дети подтягивались.Так один ветеран кольцо срезал,говорит стучат громко.Они приварили заново.Он опять срезал.На этом м закончилось.Где эти пацаны? Наверное пиво пьют за углом(((

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 августа 2016, 16:41

      Раньше как-то относительно неплохо относился к Мутко.... Но, после таких высказываний и бездействия, падает просто ниже плинтуса...

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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > ivanthebest 13 августа 2016, 17:39

      и чем же у вас Мутко мог вызвать симпатию? Поведением в Ванкувере? Покровительством, которое он оказывал Родченкову? Бездействием на посту министра спорта? Контрактом Капелло? Теряюсь в догадках.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 13 августа 2016, 18:35

      Аристократической внешностью и знанием языков))))

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Вомбат 13 августа 2016, 21:28

      причём тут симпатия и относительно неплохо? По-моему это очень разные понятия

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      Рейтинг: +76

      takca 13 августа 2016, 16:36

      Не забывайте что г. Мутко совладелец фк зенит. Конечно он рад что зенит отскочил.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > takca 13 августа 2016, 16:42

      Млядь,а я думал ,чё он всё время трётся на играх зенита

      -3
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      Рейтинг: +2755

      волчарик > takca 13 августа 2016, 17:04

      очнись это было в прошлой жизни,еще до газпрома. зачем людей обманываешь

      0
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > takca 13 августа 2016, 17:35

      Мутко был акционером АО Зенит, когда клуб стоил копейки и влачил жалкое существование. Где-то году в 2000 он, уйдя с поста начальника команды, продал свои акции банку Санкт-Петербург. Сейчас у Зенита совладельев нет, клуб принадлежит Газпрому. Мутко отношения к Зениту не имеет вообще никакого.

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 13 августа 2016, 18:34

      Может финансово нет,но это его родной клуб

      1
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      Рейтинг: +76

      takca > Вомбат 14 августа 2016, 16:43

      У Мутко судя по налоговой отчетности 18% акций .А у газпрома кстати только контрольный пакет.

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 13 августа 2016, 16:29

      Это предвыборные подарки..... Голосуйте за меня, фабрики рабочим, землю крестьянам, а деньги мы сами найдем куда потратить....
      Мутко.

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 13 августа 2016, 16:03

      Пока Мудко будет у власти, никакого настоящего футбола в России не будет!!!

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 августа 2016, 15:53

      Миллер в перерыве заходил в судейскую,этим всё сказано

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > андрей андреев 13 августа 2016, 16:26

      Это было до матча, удаление же было до перерыва.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Andrew01 13 августа 2016, 16:41

      Там кроме удаления косяков года на 2 отлучения от судейства.Почему у букмекеров коэф.не падал при счёте 0-2?

      4
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      Рейтинг: +2755

      волчарик > андрей андреев 13 августа 2016, 17:07

      а вчера люди писали,что при 0-2 ставили с к5

      0
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      ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат > Andrew01 13 августа 2016, 17:37

      этого не было ни до ни после ни в перерыве. Иначе это стало бы известно. Такие вещи в Питере не скроешь.

      -1
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 13 августа 2016, 15:21

      Ему понравилось, что зенит выиграл

      5
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik > Даникс-72 13 августа 2016, 15:33

      так он же их соратник по бомжеванию

      2
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