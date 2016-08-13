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    Бубнов: «В матче со «Спартаком» «Рубин» будет под танк ложиться»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РФПЛ, в котором «Рубин» у себя дома примет «Спартак».

    «Рубин» провел масштабную селекцию в межсезонье, закупив игроков из испанского чемпионата. Но пока они не впечатляют, особенно в обороне. В первых двух матчах «Амкар» и «Арсенал» могли забивать им больше, чем один мяч.

    У «Спартака» в графе «пропущенные мячи» пока ноль, но это чистая случайность – тот же «Арсенал» в первой игре и «Крылья» во второй имели отличные моменты. Наверняка будут иметь возможности забить и казанцы, но все-таки больше склоняюсь к победе «Спартака».

    Правда, «Рубину» некуда отступать – перед своими болельщиками будут под танк ложиться, чтобы попытаться взять хоть какие-то очки у спартаковцев», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.08.2016 13:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 13 августа 2016, 18:24

      Удачи Спартаку! Победы нам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 13 августа 2016, 15:53

      .....та обе команды сейчас равны по игре!...будет результативная ничья...при чем забьют в первом тайме, а второй обе команды будут сушить

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 августа 2016, 15:18

      А что в Казани совсем играть в футбол не умеют? Можно подумать, к ним Бавария приезжает )

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 августа 2016, 15:07

      Справятся и лёгкой кавалерией.

      -3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 августа 2016, 13:50

      сравнивать Спартак с танком неуместно.. скорее уж с машиной-инвалидкой..

      -3
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      Рейтинг: +3676

      lordmrv > кошмарик 13 августа 2016, 16:17

      а Локомотив, видимо с дрезиной

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 13:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хлопнет сегодня Рубин Спартак

      -6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 августа 2016, 13:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Переедем и не заметим.

      -7
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