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    Бубнов: «ЦСКА едет как скрипучая телега»

    Известный в прошлом футболист Александр Бубнов рассказал журналистам о том, чего ожидает от матча российской Премьер-лиги «Урал»ЦСКА.

    «В прошлом туре ЦСКА с большим трудом победил в «Оренбурге», причeм ещe при счeте 0:0 судья не засчитал, как показалось, чистый гол хозяев. «Урал» никак не слабее «Оренбурга», а потому тоже создаст проблемы армейцам. Меня немного удивило, что несмотря на серьезные потери в межсезонье, уральцы не потеряли лица, а ведь ушли заметные игроки — Сапета, Асеведо, Гогниев. У ЦСКА по началу сезона есть очевидные проблемы в атаке — Ласина Траоре еще не адаптирован к игре команды, потому не забивает. Едут как скрипучая телега», – сказал он.

    Напомним, что игра пройдет в рамках третьего тура РФПЛ. Матч состоится сегодня, 13 августа. Начало встречи в 15:30.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.08.2016 11:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 августа 2016, 19:36

      "не стреляйте"в футболистов,они играют как умеют...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 13 августа 2016, 16:59

      А ГДЕ ЦИФРЫ?! КПД этой телеги где?...
      Хотя кучера менять надо однозначно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2016, 15:12

      А я всегда скептически относилась к высказываниям Бубнова, но в этом случае я с ним согласна, давайте вспомним все чемпионства ЦСКА. ну, согласитесь, ну не было-же яркой игры никогда, всегда или вымученная ничья, или один забитый мяч за ВЕСЬ МАТЧ, но тем не менее, в итоге этого оказывалось достаточно, поэтому "скрипучая телега" вполне уместна

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 августа 2016, 14:34

      Бубен всю карьеру отыграл " как скрипучая телега " , умел только по ногам бить , я то помню это хорошо , мы одного поколения ............ тупой игрок был , в юных командах самым тупым давали погоняло " бубнов " .......

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2229

      river31 > VikNMar 13 августа 2016, 15:03

      Зачёт!))))
      До сих пор скрипит.)))

      -2
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 13 августа 2016, 14:30

      "судья не засчитал, как показалось, чистый гол хозяев",если гол с метровым оффсайдом-это чистый гол,тогда вам к окулисту...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _CSKA_Forever 13 августа 2016, 18:14

      К хирургу в институт микрохирургии глаза им. Фёдорова.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 13 августа 2016, 13:59

      Скрипучая телега Бубнова все ещё не развалилась от гнусности? Жаль

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 августа 2016, 12:44

      А Зеня едет с хорошо подмазаными судьями

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 августа 2016, 12:31

      Что он будет бубнить после матча? Вперед ЦСКА!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > chempion_cska 13 августа 2016, 18:10

      Бубен порвался.

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 13 августа 2016, 12:27

      "...Едут как скрипучая телега", проскрипел Бубнов.....

      5
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      Рейтинг: +3676

      lordmrv 13 августа 2016, 12:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Точнее будет - как неподкованная лошадь по асфальту.

      -4
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