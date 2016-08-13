Мини-футбол. «Динамо» взяло реванш у «Сибиряка», «Дина» расправилась с «Газпромом»

Подмосковное «Динамо» во втором матче первого тура Суперлиги добилось волевой победы над новосибирским «Сибиряком». Успех бело-голубым принес Нандо.

«Дина» оказалась сильнее югорской «Газпром-ЮГРЫ», отправив в ворота соперника восемь мячей. Три гола на свой счет записал Дмитрий Прудников.

Чемпионат России. Суперлига. 1-й тур. Ответные матчи

Новая генерация (Сыктывкар) – Прогресс (Глазов) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Соколов, 23. 1:1 – Райхель, 50.

Динамо (Московская область) – Сибиряк (Новосибирск) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Дунец, 4. 1:1 – Бадретдинов, 17. 1:2 – Дунец, 24. 2:2 – Вилде, 29. 3:2 – Нандо, 40.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Дина (Москва) – 4:8 (2:7)

Голы: 0:1 – Котляров, 2 (в свои ворота). 0:2 – Прудников, 3. 0:3 – Багиров, 6. 0:4 – Прудников, 10. 0:5 – Абрамов, 11. 1:5 – Кутузов, 11 (в свои ворота). 2:5 – Лысков, 19. 2:6 – Ниязов, 22. 2:7 – Прудников, 25. 3:7 – Сигнев, 32. 4:7 – Марсенио, 46 (с пенальти, 6м). 4:8 – Асадов, 47.

Тюмень – Ухта – 8:5 (4:3)

Голы: 0:1 – Костюков, 5. 1:1 – Асланян, 12. 1:2 – Соколов, 20 (в свои ворота). 1:3 – Кузьминых, 21. 2:3 – Батырев, 23. 3:3 – Абрамович, 23. 4:3 – Соколов, 25. 4:4 – Смирнов, 29. 4:5 – Филимонов, 40. 5:5 – Абрамович, 41. 6:5 – Батырев, 42. 7:5 – Абрамович, 45. 8:5 – Соколов, 45.

КПРФ (Москва) – Норильский никель (Норильск) – 5:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Лин, 21. 1:1 – Канивец, 23. 2:1 – Кейруш, 33. 3:1 – Лин, 48. 4:1 – Лин, 50. 5:1 – Бикбулатов, 50.