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    Дзагоев: «Лимит в чемпионате России не нужен, а потолок зарплат – не выход»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказал мнение о лимите на легионеров и возможном потолке зарплат в РФПЛ.

    – Лимит на легионеров – это хорошо или плохо?

    – На мой взгляд, лимит не нужен. Тренер себе не враг – если российский игрок, даже молодой, сильнее других на своей позиции, то он будет играть в основе.

    – Нужен ли российскому футболу потолок зарплат? Хотя бы для молодых игроков?

    – Я считаю, что все идет от головы. Если ты действительно любишь футбол, то никакие деньги тебя не сломают. Я сужу по себе и не могу понять, как вообще возможно, что игрок снизил требования к себе. Не думаю, что потолок зарплат – это выход. Выход – это развитие детско-юношеского футбола. Да, в России есть перспективные молодые игроки, но их количество однозначно должно быть больше, учитывая, как велико население нашей страны.

    Такие школы, как в Тольятти, не должны закрываться! Если говорить о Северной Осетии, откуда я родом, то, например, во Владикавказе сейчас нет школы – детям просто некуда идти тренироваться. Это большая проблема. Ею нужно заниматься, но так получается, что футбольные школы, наоборот, закрываются. В Москве вроде бы с этим проблем нет, но Москва – не вся страна. Не у всех есть возможность привозить сюда детей – кого-то просто не пускают, у кого-то нет денежных средств на это.

    Источник: ТАСС

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    13.08.2016 01:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 августа 2016, 17:57

      Вторит Гинеру, ага.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 13 августа 2016, 13:07

      Всё по делу сказал! Почему наш министр спорта Мудко это не понимает???
      На Евро требовал выйти из группы, а у нас самая возрастная команда была! Где молодежь???? А теперь будет требовать от Черчесова выйти в полуфинал. А кто будет выходить??? У нас защитников вообще нет! Березуцкие 37 летние будут играть а на замене вообще никого!!! Про поколение распиаренных миллиардеров Кокориных и Мамаевых вообще молчу!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 августа 2016, 12:49

      Любит денюшки)))

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 августа 2016, 12:42

      короче про себя только думают наши футболеры..сборную из кого собирать потом идиот..а потолок не нужен..нужен плинтус!

      1
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      Рейтинг: +320

      ваавва 13 августа 2016, 12:40

      Понятно тебе потолок зарплат не нужен ведь и пить дорогое шампанское хочется ,машину классную ,яхту, дом!Только подумай за что?

      2
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 13 августа 2016, 12:19

      прав на все 100!

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 09:52

      как только поднимают вопрос о раздутых з/п футболеров, так сразу начинают открещиваться и утверждать в один голос, что это не зло, а благо. Зарплаты у нас не соответствуют мастерству игроков. По этой причине ни один из состоявшихся футболистов (русский) не перешел в топ чемпионат, там заставят выкладываться на поле на все 110%, а з/п будет в разы меньше, чем в российском клубе

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 августа 2016, 09:30

      Короче, Дзагоев мечтает сидеть на лавке за неограниченную зарплату

      1
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 13 августа 2016, 09:27

      да какие детские школы!!! нам ведь зенит-арену не на что строить будет!!!

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 августа 2016, 09:14

      Про денежные средства у родителей-это ты верно заметил ! Оно как раз созвучно с проблемами выживания олигархов,их слуг с Кремля, РФС и футболистов.

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