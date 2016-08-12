Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзагоев: «Проведу всю карьеру в ЦСКА, если не получу достойных предложений из Европы»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что готов провести всю футбольную карьеру в армейском клубе, если не получит хороших предложений от европейских команд.

    – Многие иностранцы уезжали из ЦСКА в топ-чемпионаты. Жо, Сейду Думбия, Милош Красич. Теперь и Муса. Вам не обидно, что легионеры востребованы в Европе, а россияне – нет?

    – Нельзя сказать, что мне обидно – я радуюсь за своих партнеров. Я вижу, что тому же Мусе был необходим скачок, и я уверен, что в Англии у него все будет хорошо. Ахмед – целеустремленный профессионал. Не удивлюсь, если со временем он из «Лестера» перейдет в более именитый клуб европейской пятерки.

    Что касается меня, то я уже много раз говорил на эту тему – пока никаких конкретных предложений в клуб не поступало, ни до Евро, ни после.

    – Сколько раз вы могли покинуть ЦСКА?

    – В 2008-м или 2009 году мне говорили, что есть возможность перейти в лондонский «Челси». Через год говорили уже про немецкий «Штутгарт». При этом каких-либо бумаг с предложением совершить мой трансфер в ЦСКА не приходило.

    – Вы готовы провести всю карьеру в ЦСКА?

    – Я хотел бы провести всю карьеру в ЦСКА, если не получу достойных предложений от европейских клубов.

    – В составе ЦСКА вы уже трижды становились чемпионом. В чем ваша мотивация играть в России дальше?

    – Каждый раз, когда ты выигрываешь чемпионат, ты испытываешь нереальные эмоции. Первые 15-20 минут после финального свистка матча, по итогам которого ты стал чемпионом, эмоции настолько потрясающие, что их даже словами не передать. Ради них и стоит тренироваться, играть в футбол, и неважно, в какой раз ты победил в чемпионате – в первый, третий или шестой.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2016 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 13 августа 2016, 06:31

      в любом случае надо поехать в другую лигу поиграть любому игроку на пике 27-29 лет....а потом возвращаться в родной чемпионат или лучше в свой клуб доигрывать и занимать место в системе клуба ....тогда у нас и будет кому тренировать молодых и не будет проблем с пополнением сборной...ну конечно нужна ещё для этого инфраструктура и нацеленность РФС...пока РФС волнуют больше распил бабла которое приносит лимит на легионеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 13 августа 2016, 00:09

      ага жди жди, одни балоболы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 12 августа 2016, 23:59

      Какая Европа? Акстись, сиди в конюшне и помалкивай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 23:04

      Дзагоев хороший игрок, но сомневаюсь, что он уедет в Европу, там не будут платить такую высокую зарплату как у нас.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17753

      ilichkadr 12 августа 2016, 21:45

      Губежку не раскатывай, не будет достойных предложений..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 августа 2016, 20:14

      кому ты там нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 августа 2016, 19:54

      плохо значит агент работает, раз предложений нет совсем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 августа 2016, 19:53

      значит до конца в цска..

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11