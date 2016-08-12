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    Каррера: «Жаль, что Аленичев ушел так внезапно»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отставку Дмитрия Аленичева со своего поста. Напомним, специалист покинул клуб по собственному желанию.

    «Тренерская работа – дело неблагодарное. И ответственность в таком большом клубе, как «Спартак», настолько же высока, насколько высок и риск отставки. Очень жаль, что Аленичеву пришлось так внезапно покинуть клуб. Но таковы правила игры – они жeстки и диктуются отнюдь не нами, тренерами. Дмитрию могу только пожелать удачи в дальнейшей карьере!», – сказал Каррера.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.08.2016 16:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 августа 2016, 17:49

      Ну эт только для тебя-внезапно.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 августа 2016, 16:52

      дима ещё наберётся опыта и будет востребован,удачи ему

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2016, 16:40

      Аленичев не ушел, а его ушли.....хороший он человек, а команде был нужен жесткий тренер

      4
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > a-rakhmatov 12 августа 2016, 22:03

      а сколько уже тренеров поменяли,а толку ноль.походу им нужен хороший мозгоправ

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