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  • «Метрострой» получит 7,2 миллиарда рублей за достройку стадиона в Санкт-Петербурге

«Метрострой» получит 7,2 миллиарда рублей за достройку стадиона в Санкт-Петербурге

12 августа 2016, 16:05
21

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов заявил, что новый генподрядчик строящегося стадиона в Санкт-Петербурге получит 7,2 миллиарда рубей. В частности, «Метрострой» обещает сдать стадион 26 декабря.

– Сегодня министр спорта РФ Виталий Мутко был на стадионе, – отметил Тюльпанов. – Я также присутствовал на встрече. Разговаривали с генеральным директором генподрядчика Вадимом Александровым. Это почетный гражданин Санкт-Петербурга, который возглавляет компанию «Метрострой». Это серьезная компания. Александров заверил, что они справятся. Названа дата сдачи объекта – 26 декабря. Трудностей еще, конечно, будет много. С другой стороны, осталось еще четыре месяца. Надеюсь, компания успеет все доделать до Нового года. Тем более у «Метростроя» есть свои оборотные деньги. Не нужно сейчас ждать поступления из бюджета, перекрыть все своими деньгами, а потом уже получить необходимую сумму.

– На какую сумму подписан контракт с компанией «Метрострой»?

– По-моему, 7,2 миллиарда. Но контракт еще не подписан. Просто они еще не начали работу. В ближайшее время подпишем. Как я уже сказал, подрядчик серьезный. Но мы будем мониторить ситуацию.

– Какие сейчас основные проблемы?

– Надо установить крышу, закрыть стадион. Тогда уже можно будет пустить отопление. Не будет на стадион поступать вода из-за дождей. Сейчас в Питере они идут. Достаточно много воды скапливается на арене… Как только закроют крышу и пустят отопление, двинемся дальше.

– Больше не увидим кадров с затоплением стадиона?

– В августе тоже будут дожди. Но рассчитываем скорее установить крышу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мутко Виталий
Комментарии (21)
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Aztec58
1471007700
В Питере по-прежнему пилят, ага.
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Каратель помойников
1471007839
нихера себе распил 7,2 млрд а сколько до этого списали?и потом чинуши из питера что то о благосостоянии народа говорят....сколько можно детских футбольных школ можно было построить?
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андрей андреев
1471008522
Предыдущий подрядчик за 4.2 млрд. хотел достроить)))То то его и киданули))). "Сдадим до конца года"-,никому ничего не напоминает?
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KARAT777
1471009060
расстрелять всех от архитекторов и подрядчиков до всех чиновников ответственных за объект. Злость народа превращаете в гнев.
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Андрей Ермошин
1471010469
Подпишут сдачу объекта, но с недоделками, которые поплывут в Неву, вместе со стадионом, во время первого же потопа.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1471011647
Поздно. Закроют и признают, как недострой путинской эпохи.
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Warrior God
1471012126
Питерская резня бензопилой.
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REDWHITE_
1471012491
Пилите Зеня, пилите.
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rubinovyi2
1471012538
На кого теперь будут валить? Раньше то на москвичей,что те мол все разворовали..
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triton004
1471015884
Походу этот стадион будет летучим,будет переносится по городам и весям нашей необъятной родины,чтоб каждый житель нашей страны мог лично лицезреть это чудо света за 7,2 миллиардов наших деревянных рублей!!! Россия щедрая душа.
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