«Метрострой» получит 7,2 миллиарда рублей за достройку стадиона в Санкт-Петербурге

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов заявил, что новый генподрядчик строящегося стадиона в Санкт-Петербурге получит 7,2 миллиарда рубей. В частности, «Метрострой» обещает сдать стадион 26 декабря.

– Сегодня министр спорта РФ Виталий Мутко был на стадионе, – отметил Тюльпанов. – Я также присутствовал на встрече. Разговаривали с генеральным директором генподрядчика Вадимом Александровым. Это почетный гражданин Санкт-Петербурга, который возглавляет компанию «Метрострой». Это серьезная компания. Александров заверил, что они справятся. Названа дата сдачи объекта – 26 декабря. Трудностей еще, конечно, будет много. С другой стороны, осталось еще четыре месяца. Надеюсь, компания успеет все доделать до Нового года. Тем более у «Метростроя» есть свои оборотные деньги. Не нужно сейчас ждать поступления из бюджета, перекрыть все своими деньгами, а потом уже получить необходимую сумму.

– На какую сумму подписан контракт с компанией «Метрострой»?

– По-моему, 7,2 миллиарда. Но контракт еще не подписан. Просто они еще не начали работу. В ближайшее время подпишем. Как я уже сказал, подрядчик серьезный. Но мы будем мониторить ситуацию.

– Какие сейчас основные проблемы?

– Надо установить крышу, закрыть стадион. Тогда уже можно будет пустить отопление. Не будет на стадион поступать вода из-за дождей. Сейчас в Питере они идут. Достаточно много воды скапливается на арене… Как только закроют крышу и пустят отопление, двинемся дальше.

– Больше не увидим кадров с затоплением стадиона?

– В августе тоже будут дожди. Но рассчитываем скорее установить крышу.