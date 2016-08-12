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    «Метрострой» получит 7,2 миллиарда рублей за достройку стадиона в Санкт-Петербурге

    Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов заявил, что новый генподрядчик строящегося стадиона в Санкт-Петербурге получит 7,2 миллиарда рубей. В частности, «Метрострой» обещает сдать стадион 26 декабря.

    – Сегодня министр спорта РФ Виталий Мутко был на стадионе, – отметил Тюльпанов. – Я также присутствовал на встрече. Разговаривали с генеральным директором генподрядчика Вадимом Александровым. Это почетный гражданин Санкт-Петербурга, который возглавляет компанию «Метрострой». Это серьезная компания. Александров заверил, что они справятся. Названа дата сдачи объекта – 26 декабря. Трудностей еще, конечно, будет много. С другой стороны, осталось еще четыре месяца. Надеюсь, компания успеет все доделать до Нового года. Тем более у «Метростроя» есть свои оборотные деньги. Не нужно сейчас ждать поступления из бюджета, перекрыть все своими деньгами, а потом уже получить необходимую сумму.

    – На какую сумму подписан контракт с компанией «Метрострой»?

    – По-моему, 7,2 миллиарда. Но контракт еще не подписан. Просто они еще не начали работу. В ближайшее время подпишем. Как я уже сказал, подрядчик серьезный. Но мы будем мониторить ситуацию.

    – Какие сейчас основные проблемы?

    – Надо установить крышу, закрыть стадион. Тогда уже можно будет пустить отопление. Не будет на стадион поступать вода из-за дождей. Сейчас в Питере они идут. Достаточно много воды скапливается на арене… Как только закроют крышу и пустят отопление, двинемся дальше.

    – Больше не увидим кадров с затоплением стадиона?

    – В августе тоже будут дожди. Но рассчитываем скорее установить крышу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2016 16:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 августа 2016, 15:09

      Похоже, теперь подземным будет. Зато можно будет добраться без пробок.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 16 августа 2016, 14:35

      пошли вы к черту со своим стадионом

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 августа 2016, 20:39

      Может взорвать к Ебеням этот стадион! Хватит народные деньги разворовывать!!! Уже не смешно

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 августа 2016, 18:56

      а кто дает деньги?неужто из казны..пусть газпром и дает..денег дохрена на халков..

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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > Chernyi Lis 12 августа 2016, 19:03

      Газпром один из крупнейших налогоплательщиков в СПб. Деньги идут не из казны государства, а из бюджета города, который как раз пополняется из этих налогов.



      Думаете, в Газпроме все болеют за Зенит и готовы просто так отдать деньги на стадион? Спонсорство частично освобождает от налогов, а альтруизм - нет.

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 12 августа 2016, 18:53

      УБЛЮДКИ !!! КОГДА УЖЕ НАЖРЁТЕСЬ?!!!

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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 12 августа 2016, 18:40

      Метрострой, известный тем, что крадет меньше всех, претендовал на роль генподрядчика еще в 2007 году. Одано подряд отдали одной из наиблее сомнительный организаций. Инжтрансстрою. Для этого в Питере был специально открыт их филиал Инжтрансстрой- Спб. Тут постаралась Валентина Ивановна. Сколько эта московская компания хапнула из полученных 34 миллиардов рублей трудно сказать. Даже счетная палата не смогла разобраться. Сказали только, что очень много. А вот Метрострой стадион доделает и за полученные деньги отчитается.

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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > Вомбат 12 августа 2016, 18:59

      "Валька пол стакана" успела нахапать везде, где только могла. И ведь не только стадион, еще гора различных строек, ЖКХ и т.д. Эта падаль - одно из самого плохого, что случалось с городом в последнее время.

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      Рейтинг: +508

      triton004 12 августа 2016, 18:31

      Походу этот стадион будет летучим,будет переносится по городам и весям нашей необъятной родины,чтоб каждый житель нашей страны мог лично лицезреть это чудо света за 7,2 миллиардов наших деревянных рублей!!! Россия щедрая душа.

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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 12 августа 2016, 18:22

      еще два месяца назад говорили 4.5 а несколько дней назад 5.2 а сегодня уже 7.2 и кажется это не последняя цифирь

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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 12 августа 2016, 18:10

      Чё он к крыше прицепился так? Стадион не должно затоплять при любых погодных условиях,ибо есть дренаж. Или на следующие десятилетия они будут уповать только на крышу?

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 августа 2016, 17:35

      На кого теперь будут валить?
      Раньше то на москвичей,что те мол все разворовали..

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