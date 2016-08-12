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    Ари: «Нам предстоит тяжелый матч»

    Форвард «Краснодара» Ари прокомментировал подготовку команды к матчу третьего тура чемпионата России самарских «Крыльев Советов».

    «Не стоит заглядывать в турнирную таблицу. Не важно, что «Краснодар» идeт вверху, а «Крылья Советов» – внизу, игра в Самаре будет для нас очень трудной, ничуть в этом не сомневаюсь. Матч будет проходить на поле соперника, хозяев будут активно поддерживать болельщики, и от нас потребуется максимальная концентрация во всeм.

    В первой части прошлого сезона мы потеряли много очков во встречах с командами из нижней части таблицы, и эти потери весной не позволили нам побороться за чемпионство и даже просто подняться на пьедестал. Нужно не повторять этих ошибок. Если мы выйдем на поле в Самаре предельно мотивированными, заряженными на победу, то результат обязательно придeт», – отметил игрок.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.08.2016 14:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 13 августа 2016, 09:01

      Конечно, 3 тур не показатель, но именно сегодня увидим реальность заявки на чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 12 августа 2016, 17:14

      вперед , удачи немножко остальное сами добудут

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 12 августа 2016, 17:13

      правильно, надо настраиваться

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 августа 2016, 16:03

      Удачи быкам!

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