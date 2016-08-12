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    Киричек назначен на должность исполнительного директора «Локомотива»

    Исполнительным директором «Локомотива» назначен Алексей Киричек. Об этом сегодня заявил президент клуба Илья Геркус.

    Отметим, что Киричек работал в системе «Локомотива» с 2006 по 2010 год. Тогда он занимал должность первого вице-президента клуба.

    «Алексей Киричек назначен на пост исполнительного директора, у него будет широкий спектр обязанностей. Кадровые изменения ещe ожидаются, но это вопрос, который решается оперативно. Сколько конкретно человек придeт – я сказать не могу», – сказал Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2016 11:30
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 августа 2016, 18:48

      главная ублажать самомнение Оли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 августа 2016, 16:12

      Киричек тоже еврей? Блин это уже не депо, это Ашдод какой-то.

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