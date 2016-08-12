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    Геркус встретился с футболистами «Локомотива»

    Новый президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, какой выдалась первая встреча с игроками команды.

    «О чем спрашивали игроки «Локомотива» на моей встрече с ними? Задавали вопросы, но они были больше личного характера. Ребята спрашивали, я отвечал. Я оставил всем свой телефон. Если кто-то из ребят надумает, я всегда уделю время. Все впереди, мы обязательно еще лично пообщаемся», – сказал Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2016 09:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 августа 2016, 15:49

      Илья Геркус? Еврей? Помнится нарком путей сообщения Лазарь Каганович хорошо двинул футбольный паровоз, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 12 августа 2016, 11:13

      надо бы после бабы раздевалку окропить..

      2
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