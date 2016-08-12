Геркус встретился с футболистами «Локомотива»

Новый президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, какой выдалась первая встреча с игроками команды.



«О чем спрашивали игроки «Локомотива» на моей встрече с ними? Задавали вопросы, но они были больше личного характера. Ребята спрашивали, я отвечал. Я оставил всем свой телефон. Если кто-то из ребят надумает, я всегда уделю время. Все впереди, мы обязательно еще лично пообщаемся», – сказал Геркус.