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    Писарев: «На выборах РФС голосовал бы за Мутко»

    Спортивный директор РФС Николай Писарев признал, что он полностью поддерживает главу союза Виталия Мутко.

    – За кого на выборах президента РФС проголосовали бы вы?

    – За Мутко. Поверьте, я объективен. Мой контракт заканчивается 31 декабря, после чего, не исключено, покину РФС. Мне интересна работа клубного тренера, хочу развиваться.

    Что касается Мутко, то он нужен РФС. Мне импонируют его кадровые решения. Знали бы вы, сколько проблем он разрулил за последний год! С финансами в РФС был полный швах. Экономили на всем!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2016 06:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 августа 2016, 12:29

      Рука руку моет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 августа 2016, 10:01

      Хочет остаться,экономить)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 августа 2016, 09:19

      Вот такие .удаки и выбирают Мудко в Президенты, жополиз .баный.


      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vladimir-7 12 августа 2016, 09:32

      Слова не юноши, но мужа. Поддерживаю полностью.

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