Мини-футбол. «Динамо» уступило «Сибиряку» в стартовом матче Суперлиги

Подмосковное «Динамо» в родных стенах потерпело поражение от новосибирского «Сибиряка» в первом матче первого тура Суперлиги. Победный мяч в составе гостей забил Жоан.

Дубль Николая Канивца позволил «Норильскому никелю» набрать три очка в противостоянии с КПРФ.

Чемпионат России. Суперлига. 1-й тур. Первые матчи

Новая генерация (Сыктывкар) – Прогресс (Глазов) – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Семуков, 3. 1:1 – Гуляйкин, 4. 2:1 – Коданев, 15. 3:1 – Качер, 25 (в свои ворота).

Динамо (Московская область) – Сибиряк (Новосибирск) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кудзиев, 24. 1:1 – Фукин, 43. 1:2 – Жоан, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Дина (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эскердинья, 34. 1:1 – Котляров, 42.

Тюмень – Ухта – 5:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Батырев, 18. 2:0 – Исламов, 24. 3:0 – Вахитов, 24. 4:0 – Батырев, 30. 5:0 – Соколов, 38. 5:1 – Костюков, 38. 5:2 – Костюков, 50.

КПРФ (Москва) – Норильский никель (Норильск) – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Паулиньо, 7. 1:1 – Синцов, 12. 1:2 – Канивец, 21 (с пенальти, 10м). 1:3 – Канивец, 48.